Un rugbier argentino murió en pleno partido en Paraguay: quién era Esteban Racca

El jugador del Old King Club tenía 41 años y se desplomó en pleno encuentro disputado en la Unión de Rugby de Paraguay. El forense confirmó que la causa fue un traumatismo craneoencefálico.

El rugby sudamericano atraviesa horas de conmoción tras la muerte de Esteban César Racca, jugador argentino del Old King Club de Paraguay, quien falleció este domingo a los 41 años luego de desvanecerse en pleno partido. El hecho ocurrió durante un encuentro disputado en las instalaciones de la Unión de Rugby del Paraguay (URP). Según relataron testigos, Racca cayó al suelo tras participar de una formación de scrum. Si bien recibió asistencia inmediata por parte del cuerpo médico y sus compañeros, no lograron reanimarlo.

El médico forense a cargo de la investigación, explicó que la muerte fue causada por un traumatismo craneoencefálico cerrado, producto de un golpe en la cabeza ocurrido minutos antes del colapso:

“Él se desploma en una jugada de scrum, sale de esa formación, da dos pasos y cae”, detalló.

Las autoridades solicitaron a los clubes involucrados que entreguen las grabaciones completas del partido para determinar si existió alguna acción antideportiva que pudiera estar vinculada con el trágico desenlace.

📌 Fiscalía solicitó colaboración de clubes tras muerte de jugador de rugby en pleno partido ♦️ Esteban César Racca murió de un fuerte golpe en la cabeza durante un juego en el estadio Héroes de Curupayty de Luque.

El comunicado de la Unión de Rugby de Paraguay

Desde la URP emitieron un mensaje oficial en el que expresaron: “Manifestamos nuestro profundo dolor ante el fallecimiento del jugador Esteban Racca. En este momento tan difícil, extendemos nuestras más sinceras condolencias a su familia, seres queridos, compañeros de equipo y a toda la comunidad del rugby. Estamos colaborando estrechamente con las autoridades competentes desde el momento de lo ocurrido”.

Por su parte, el club donde jugaba Racca publicó un sentido homenaje: “Con profundo dolor despedimos a nuestro compañero Esteban Racca. Hoy el rugby nos recuerda lo frágil de la vida. Tu entrega, tu pasión y tu amistad quedarán por siempre en nuestra memoria y en la historia de este club. Acompañamos a su familia, amigos y a toda la familia rugbier en este momento de tristeza. Descansa en paz, hermano de la ovalada”.

La muerte de Esteban Racca conmueve no solo al rugby paraguayo, sino también a la comunidad rugbier argentina, que lo recuerda como un jugador apasionado.