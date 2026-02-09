Un mendocino ganó casi 6 mil millones en el Loto Plus: ¿cuáles fueron los números de la suerte?

Este fin de semana, la suerte volvió a sonreír en Mendoza. Un vecino de la provincia se convirtió en protagonista de un hecho histórico al acertar los seis números de una de las modalidades más codiciadas del Loto Plus y quedarse con un premio récord correspondiente al sorteo 3855, realizado el sábado 7 de febrero.

El premio fue obtenido en la modalidad Tradicional, el primer sorteo que realiza la Lotería de la Ciudad de Buenos Aires (LOTBA) en cada edición. El apostador fue el único en acertar la combinación ganadora y, de ese modo, se llevó el pozo completo, que venía acumulándose desde hacía varios sorteos sin ganadores.

Pero la historia no terminó ahí. El mendocino también acertó el Número Plus, una opción adicional que se elige al momento de realizar la apuesta y que multiplica el premio en caso de coincidir con los seis números principales en las modalidades Tradicional o Match. Este acierto extra disparó el monto final a una cifra histórica.

Los números de la suerte y un premio millonario

La combinación ganadora del sorteo Tradicional fue 00, 05, 11, 13, 26 y 30. Por ese acierto, el apostador obtuvo $1.902.589.471. A ese monto se le sumaron otros $3.805.178.943 gracias al Número Plus, que en esta ocasión fue el 1. Así, el premio total superó los $5.707.768.413, convirtiéndose en uno de los más altos entregados por el Loto Plus.

Además del ganador principal, otras 12 personas acertaron cinco números en la segunda categoría y se repartieron un total de $17.281.034,10, lo que representó un premio individual de $1.440.086,17 antes de impuestos.

Cuánto cobrará finalmente el ganador

Tal como establece la normativa vigente, el premio está alcanzado por impuestos. La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA, exAFIP) aplica el Gravamen de Emergencia a los premios de sorteos, previsto en la Ley 20.630. Este tributo impone una retención del 31% sobre el 90% del monto ganado, mientras que el 10% restante queda exento.

En este caso, el descuento asciende a aproximadamente $1.592.467.387,23, por lo que el ganador mendocino cobrará un monto neto de $4.115.301.025,77.

Desde la Lotería de la Ciudad de Buenos Aires destacaron que se trató de un pozo extraordinario que se había ido acumulando durante varias ediciones hasta que finalmente encontró dueño en Mendoza.

Plazos y requisitos para cobrar el premio

De acuerdo al reglamento del juego, el ganador deberá presentarse dentro de los 15 días corridos para iniciar el trámite de cobro. Para ello, deberá concurrir con el ticket original y su DNI, a fin de acreditar su identidad y cumplir con los requisitos formales. En el comprobante de la apuesta figuran los datos del sorteo y la información correspondiente a los plazos de prescripción del premio.

Todos los resultados del último sorteo del Loto Plus

Tradicional: 00, 05, 11, 13, 26 y 30. Hubo un ganador con seis aciertos, que se llevó $1.902.589.471,91, más $3.805.178.943 por el Número Plus. Además, 12 apostadores acertaron cinco números y se repartieron $17.281.034,10.

Match: 02, 13, 23, 29, 33 y 36. El premio mayor quedó vacante. En tanto, 18 jugadores con cinco aciertos se dividieron $17.281.034,10.

Desquite: 00, 15, 29, 34, 35 y 42. El pozo ascendía a $793.018.554,40, pero no hubo ganadores con seis aciertos y el monto se acumula para el próximo sorteo.

Sale o Sale: 03, 13, 23, 24, 35 y 44. Hubo 11 ganadores con cinco aciertos, que cobraron $4.046.523 cada uno.

Cómo se juega al Loto Plus y cuándo es el próximo sorteo

El próximo sorteo del Loto Plus está previsto para el miércoles 11 de febrero a las 22.00, y el pozo estimado asciende a $23.526.000.000, según informó la LOTBA.

El juego tiene una mecánica simple: el apostador debe elegir seis números dentro de una grilla que va del 0 al 45. Con una sola combinación, el ticket participa automáticamente en todas las modalidades: Tradicional, Match, Desquite y Sale o Sale, sin necesidad de selecciones adicionales.

Cada apuesta incluye además el Número Plus, un dígito del 0 al 9. Si el jugador acierta los seis números principales y también ese adicional, accede a un premio mayor que incrementa de manera significativa el monto obtenido.

El valor de la apuesta es de $3.000 y los sorteos se realizan dos veces por semana, los miércoles y sábados.