Un joven arquero de 27 años sufrió un infarto en pleno entrenamiento

Mauricio Nievas, jugador de Deportivo Madryn permanece internado en terapia intensiva tras descompensarse durante una práctica de pretemporada.

La mañana del miércoles se transformó en un momento de extrema tensión en el predio de Deportivo Madryn, cuando el arquero Mauricio Nievas, de 27 años, se desplomó de manera repentina durante los trabajos de pretemporada. El jugador sufrió un paro cardiorrespiratorio y debió ser asistido de urgencia por el cuerpo médico del club.

El entrenador Cristian Díaz relató lo ocurrido con crudeza: “Mauricio empezó a tener convulsiones y todos nos asustamos y temimos lo peor. Siempre hay que tener todos los elementos posibles para estas situaciones. Hay que tomar conciencia real de cómo actuar”. Sus palabras reflejan la angustia vivida por el plantel y la importancia de contar con protocolos de emergencia en el deporte profesional.

El futbolista fue reanimado en el mismo campo de juego gracias a maniobras de RCP y al uso de un desfibrilador externo automático (DEA), lo que permitió estabilizarlo antes de su traslado al Hospital Andrés Isola, donde permanece internado en terapia intensiva con pronóstico reservado.

Especialistas en cardiología remarcan que la presencia de desfibriladores en ámbitos deportivos es vital. El médico del plantel, Gustavo Acuña, explicó: “Los estudios iniciales no arrojaron anomalías, pero el estado del jugador continúa siendo reservado y su evolución es seguida de cerca”. Por su parte, el coordinador médico del club, Marcelo Ballari, subrayó que “disponer de herramientas de emergencia y personal capacitado fue determinante para salvarle la vida”.

Nievas, oriundo de Córdoba, integra el plantel de Deportivo Madryn desde 2019 y fue parte del ascenso a la Primera Nacional en 2021. Tras un paso a préstamo por Germinal en 2025, había regresado recientemente al club portuario para disputar la nueva temporada. Su historia personal y deportiva suma dramatismo a un episodio que conmocionó al fútbol argentino.

Mientras el arquero continúa bajo observación, el hecho deja una enseñanza clara: la necesidad de reforzar la seguridad en los entrenamientos y garantizar que todos los clubes cuenten con equipamiento y personal preparado para actuar ante emergencias cardíacas. La vida de Mauricio Nievas es hoy el testimonio más contundente de esa urgencia.