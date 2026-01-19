Un hombre advirtió irregularidades en la carga de su camión y hallaron 64 kilos de cocaína

El cargamento de bananas provenía de Orán y tenía como destino Mendoza; entre la fruta se ocultaban ladrillos de cocaína con el sello del delfín, marca vinculada históricamente al narcotraficante Reinaldo Delfín Castedo.

Un operativo de Gendarmería Nacional en San Juan logró desbaratar un intento de traslado de droga hacia Mendoza gracias a la alerta de un camionero que notó irregularidades en la mercadería que debía transportar. Al revisar la carga, el chofer advirtió que algunos cajones de bananas no coincidían con el resto y decidió dar aviso al propietario del vehículo, quien inmediatamente contactó a las fuerzas de seguridad.

La intervención permitió secuestrar 64 kilos de cocaína ocultos entre la fruta y detener a un joven de 27 años, mientras la Justicia Federal de San Juan avanza en la investigación para identificar al resto de la organización. “El rápido accionar del conductor fue determinante para evitar que la droga llegara a destino”, señalaron fuentes del caso.

Los paquetes incautados llevaban la marca del delfín, un sello históricamente vinculado a Reinaldo Delfín Castedo, conocido como “El Patrón del Norte”. Según los investigadores, este símbolo se utiliza como garantía de calidad en el circuito del narcotráfico y puede ser “prestado” a otras bandas criminales.

El cargamento provenía de Pichanal, Orán (Salta) y fue trasladado hasta un depósito mayorista en Villa Krause, Rawson, donde se planeaba realizar un cambio de camión para continuar el viaje hacia Mendoza sin levantar sospechas. El propietario del comercio quedó incorporado a la causa como testigo, ya que el transbordo se realizó dentro de su propiedad.

Además de la droga, se secuestraron el camión y otro vehículo. La investigación apunta a posibles vínculos con el clan Jaramillo, con base en Salvador Mazza, relacionado con operativos similares en el norte argentino.