La convocatoria está destinada a personas que buscan capacitarse en oficios y mejorar sus posibilidades de conseguir empleo. El programa establece condiciones de edad, ingresos y formación, además de un sistema de pagos que contempla una parte retenida hasta finalizar el curso.

Quienes estén buscando una oportunidad para formarse y, al mismo tiempo, recibir una ayuda económica tienen una fecha clave en el calendario. Este viernes 27 de noviembre vence el plazo para inscribirse a las Becas Progresar Trabajo 2026, una línea del programa nacional que ofrece un incentivo de $35.000 mensuales a quienes realicen determinados cursos de formación profesional.

La iniciativa apunta a acompañar a jóvenes y adultos que desean aprender un oficio, incorporar conocimientos técnicos o adquirir nuevas herramientas para mejorar sus oportunidades en el mercado laboral. Sin embargo, no todas las personas pueden acceder: existen requisitos específicos relacionados con la edad, los ingresos y la situación educativa.

Además, hay una condición fundamental que los interesados deben tener en cuenta antes de iniciar el trámite: la capacitación elegida tiene que formar parte de la oferta reconocida por el programa.

Quiénes pueden acceder a las Becas Progresar Trabajo

La convocatoria está dirigida, en términos generales, a personas de entre 18 y 24 años. No obstante, el reglamento contempla excepciones para ampliar el rango etario en determinadas situaciones.

Pueden solicitar la beca quienes tengan hasta 35 años y no cuenten con un empleo formal registrado. También se incluye a las personas que tienen a cargo un hogar monoparental con hijos menores de 18 años.

Por otra parte, no existe un límite máximo de edad para integrantes de comunidades indígenas y pueblos originarios, personas trans, personas con discapacidad, refugiados y personas afrodescendientes o afroargentinas, siempre que puedan acreditar su condición.

Otro de los requisitos está vinculado con la situación económica. Los ingresos del postulante y de su grupo familiar no deben superar el equivalente a tres Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM). El reglamento contempla determinadas excepciones, como las pensiones no contributivas por discapacidad, que no se computan para este cálculo.

Asimismo, quienes quieran anotarse no deben tener una carrera universitaria, profesorado o tecnicatura finalizada ni percibir otra beca educativa similar otorgada por la Secretaría de Educación.

Qué cursos permiten cobrar los $35.000

Uno de los aspectos más importantes de esta convocatoria es que no cualquier capacitación permite acceder al beneficio.

Las Becas Progresar Trabajo están destinadas a estudiantes de cursos de formación profesional ofrecidos por instituciones educativas habilitadas. Los trayectos deben estar validados por el Instituto Nacional de Educación Tecnológica (INET) y formar parte de la oferta considerada estratégica por los organismos correspondientes.

De esta manera, el programa busca promover aprendizajes vinculados con las necesidades del mundo laboral y facilitar que los participantes incorporen herramientas concretas para desempeñarse en distintos sectores.

Por eso, antes de completar la solicitud, es importante verificar que tanto el establecimiento como el curso elegido estén reconocidos dentro de la convocatoria.

Cuánto se cobra por mes y cómo se paga la beca

El monto establecido para esta línea de Progresar en 2026 es de $35.000 mensuales. Sin embargo, durante el desarrollo de la capacitación no se acredita la totalidad del dinero.

El esquema contempla el pago del 80% de cada cuota, lo que representa $28.000 por mes. El 20% restante, equivalente a $7.000, queda retenido hasta que se certifique la finalización del curso y se cumplan las condiciones académicas correspondientes.

La liquidación está a cargo de la Secretaría de Educación y el pago se realiza a través de ANSES. Además, la cantidad de cuotas está relacionada con la duración del trayecto formativo, por lo que no necesariamente se extiende durante todo el año.

Para mantener la prestación, los estudiantes deben cumplir con las condiciones de asistencia y regularidad establecidas por la institución educativa.

Cómo inscribirse a las Becas Progresar paso a paso

El procedimiento es gratuito y se realiza de manera online. Para comenzar, los interesados deben contar con una cuenta activa en Mi Argentina y tener disponibles sus datos personales y académicos.

El trámite se completa de la siguiente manera:

Ingresar al sitio oficial de Becas Progresar. Seleccionar la línea Progresar Trabajo. Iniciar sesión con el usuario y la contraseña de Mi Argentina. Completar los datos personales y la encuesta socioeconómica. Incorporar la información correspondiente al curso de formación profesional y la institución educativa. Revisar que todos los datos sean correctos y enviar el formulario.

Una vez presentada la solicitud, comienza el proceso de evaluación. Este contempla dos instancias: una socioeconómica, en la que se verifican los ingresos del postulante y su grupo familiar, y otra académica, que permite comprobar la inscripción y el cumplimiento de las condiciones educativas.

Cómo consultar si aprobaron la solicitud

Los aspirantes pueden conocer el resultado de su postulación a través de la plataforma oficial de Progresar, ingresando con sus credenciales.

La aprobación depende de que se cumplan todos los requisitos establecidos y de que la información proporcionada pueda ser validada por los organismos correspondientes.

En caso de rechazo, el sistema permite consultar el motivo de la decisión y, cuando corresponda, realizar el reclamo por cuestiones académicas.

Con el cierre previsto para este viernes 27 de noviembre, quienes quieran acceder a esta ayuda económica deberán verificar las condiciones de la convocatoria y completar el formulario dentro del plazo establecido.