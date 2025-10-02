Trucos caseros para limpiar la cortina del baño y que no se llene de moho

Aunque suele pasar desapercibida, la cortina plástica de la ducha o bañera acumula humedad, jabón y hongos que pueden afectar la salud y el aspecto del ambiente. Con vinagre y bicarbonato es posible mantenerla limpia sin esfuerzo ni productos caros.

Las cortinas de baño plásticas suelen ser uno de los elementos más olvidados en la rutina de limpieza del hogar. Sin embargo, por su constante exposición a la humedad, el jabón y el vapor, acumulan fácilmente moho, sarro y restos de suciedad que pueden afectar no solo la estética del baño, sino también la salud respiratoria. Limpiarlas no tiene por qué ser una tarea tediosa: existen métodos caseros, accesibles y efectivos que permiten mantenerlas en buen estado sin necesidad de productos industriales.

Una de las técnicas más recomendadas por especialistas en limpieza doméstica es el uso de vinagre blanco y bicarbonato de sodio. “El vinagre actúa como desinfectante natural y ayuda a eliminar hongos sin dañar el material plástico”, explica la especialista en higiene ambiental Mariana Gómez. Para aplicar este método, basta con retirar la cortina, colocarla en la bañera o sobre una superficie plana, espolvorear bicarbonato en las zonas más afectadas y rociar con vinagre caliente. Tras dejar actuar unos minutos, se puede frotar con una esponja y enjuagar con agua tibia.

Otra opción válida es el lavado en lavarropas, siempre que la etiqueta lo permita. En ese caso, se recomienda colocar la cortina junto a un par de toallas viejas, que ayudan a generar fricción sin dañar el plástico. “Es clave usar agua fría y evitar la lavandina, que puede deteriorar el material y generar vapores tóxicos”, advierte el técnico en mantenimiento del hogar Pablo Ríos. Un ciclo corto con detergente suave y media taza de vinagre suele ser suficiente para remover la suciedad acumulada.

Más allá de la limpieza profunda, los expertos coinciden en que la prevención es fundamental. Extender la cortina después de cada ducha, ventilar el baño y realizar una limpieza mensual con productos naturales puede evitar la formación de moho y prolongar la vida útil del accesorio. Además, mantener el baño seco y aireado contribuye a mejorar el ambiente general del hogar.