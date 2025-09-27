Triple femicidio en Florencio Varela: quién es “Pequeño J”, el líder narco señalado como autor del crimen

La Justicia difundió la identidad de Tony Janzen Valverde Victoriano, líder narco acusado de planificar el asesinato de las tres jóvenes en Florencio Varela. Mientras avanzan las detenciones, se ordenó una captura internacional contra su mano derecha.

Continúa la investigación por el triple femicidio ocurrido en Florencio Varela. Las autoridades difundieron la identidad y la imagen de Tony Janzen Valverde Victoriano, alias “Pequeño J”, presunto líder de una organización narco vinculada al crimen.

El objetivo es intensificar su captura, ante la sospecha de que intentaba escapar del país.

Valverde Victoriano, oriundo de La Libertad (Perú), está acusado de ordenar el asesinato de Brenda Del Castillo (20), Morena Verdi (20) y Lara Gutiérrez (15) como parte de una represalia por un supuesto robo de dinero y droga.

Según el Ministerio de Seguridad bonaerense, el crimen fue premeditado y buscó enviar un mensaje disciplinador a miembros de su organización.

El miércoles por la noche, la Policía Bonaerense desplegó un operativo en el barrio Zavaleta, en CABA, para capturarlo. El procedimiento se centró en un bar y un departamento señalados como “aguantaderos” del sospechoso. Sin embargo, “Pequeño J” ya había abandonado el lugar.

Paralelamente, la Justicia solicitó una notificación roja de Interpol para detener a Matías Agustín Ozorio (28), considerado la mano derecha de “Pequeño J” y señalado como coautor material del crimen. Ozorio enfrenta cargos graves: triple homicidio calificado, cometido por dos o más personas, con alevosía, ensañamiento y violencia de género.

El documento de Interpol detalla que las víctimas fueron sometidas a torturas y padecimientos extremos, e incluso destaca que los atacantes utilizaron su “condición biológica dominante de género” para ejercer violencia sobre las jóvenes.

La causa también investiga a otros cuatro imputados: Magalí Celeste González Guerrero (28), Miguel Ángel Villanueva Silva (25), Daniela Iara Ibarra (19) y Maximiliano Andrés Parra (18), quienes habrían participado directamente en el ataque a las víctimas mediante golpes, patadas y cortes con armas blancas.

En un nuevo avance de la investigación, el Ministerio de Seguridad confirmó la detención internacional de Lázaro Víctor Sotacuro, un ciudadano boliviano con DNI argentino, acusado de participar como conductor en el traslado de las víctimas desde La Matanza a Florencio Varela. Sotacuro fue arrestado en Villazón, Bolivia, tras cruzar la frontera desde La Quiaca, Jujuy, y será trasladado a Buenos Aires para declarar ante la Justicia.