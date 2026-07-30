Trasladaron los cuerpos de las siete víctimas del helicóptero que cayó en San Juan: emotivo homenaje de toda la provincia

Los restos de los siete fallecidos en la tragedia aérea de San Juan fueron trasladados a la Morgue Judicial tras un complejo operativo de rescate. Familiares, compañeros y vecinos despidieron con aplausos a las víctimas, mientras continúa la investigación para determinar qué provocó la caída del helicóptero.

La provincia de San Juan continúa atravesando horas de profundo dolor tras la tragedia aérea que dejó siete víctimas fatales durante una capacitación para el combate de incendios forestales. Luego de un intenso operativo en una zona de difícil acceso, este jueves fueron recuperados y trasladados los cuerpos de los fallecidos hacia la capital provincial, donde recibieron un conmovedor homenaje.

El accidente ocurrió el miércoles cuando un helicóptero Bell 412 se precipitó en cercanías del Parque Provincial Ischigualasto, en el departamento de Valle Fértil. Desde entonces, las tareas de rescate movilizaron a fuerzas de seguridad, bomberos y equipos especializados.

Cómo fue el operativo para rescatar a las víctimas del helicóptero

Las tareas de recuperación de los cuerpos comenzaron nuevamente durante la madrugada de este jueves, luego de que el mal tiempo obligara a suspender el operativo el día anterior por la escasa visibilidad y la presencia de neblina en la zona.

Desde las primeras horas trabajaron efectivos de Gendarmería Nacional, la Policía de San Juan, bomberos, personal de rescate y autoridades judiciales, quienes lograron acceder al lugar donde quedó la aeronave siniestrada.

Una vez finalizado el rescate, los cuerpos fueron trasladados en un importante operativo de seguridad hacia la Morgue Judicial de Rivadavia, donde serán sometidos a las autopsias correspondientes como parte de la investigación.

Emotivo recibimiento y homenaje durante el traslado

El arribo del convoy a la capital sanjuanina estuvo marcado por escenas de profunda emoción. Familiares, amigos, compañeros de trabajo y vecinos aguardaron la llegada de los vehículos para despedir a quienes perdieron la vida mientras cumplían funciones al servicio del Estado.

A lo largo del recorrido, cientos de personas se ubicaron sobre la Ruta Nacional 40 y distintos puntos de la ciudad para acompañar el paso de la caravana con aplausos y muestras de respeto.

Uno de los momentos más conmovedores se vivió a la altura del Circuito San Juan Villicum, donde bomberos y efectivos policiales formaron una guardia de honor para rendir homenaje a las víctimas.

Quiénes son las siete víctimas de la tragedia aérea en San Juan

El accidente provocó la muerte de siete integrantes del sistema de emergencias y seguridad de la provincia:

Germán Videla , subjefe de la Policía de San Juan.

, subjefe de la Policía de San Juan. Rubén Castro , director de Bomberos de la Policía.

, director de Bomberos de la Policía. Jorge Carbajal , subjefe de Bomberos.

, subjefe de Bomberos. Carlos Heredia , director de Protección Civil.

, director de Protección Civil. Matías Valenzuela , piloto del helicóptero.

, piloto del helicóptero. Andrés Bosch , brigadista de la Agencia Federal de Emergencias (AFE).

, brigadista de la Agencia Federal de Emergencias (AFE). Rodrigo Aimeta, brigadista de la Agencia Federal de Emergencias (AFE).

Todos participaban de una jornada de capacitación vinculada al combate de incendios forestales cuando ocurrió el siniestro.

La investigación continúa para determinar qué provocó el accidente

Con el ingreso de los cuerpos a la Morgue Judicial comenzó una nueva etapa de la investigación encabezada por la Justicia de San Juan. Las autopsias permitirán establecer oficialmente las causas de cada fallecimiento, mientras los peritos trabajan para reconstruir las circunstancias que derivaron en la caída del helicóptero Bell 412.

Hasta el momento no se informó de manera oficial cuál habría sido el origen del accidente, por lo que continúan las pericias sobre la aeronave y el análisis de toda la información recolectada durante el operativo de rescate.

La provincia permanece bajo tres días de duelo provincial, medida dispuesta por el Gobierno sanjuanino tras confirmarse el fallecimiento de los siete ocupantes del helicóptero.

Durante ese período, las banderas permanecen a media asta y fueron suspendidas las actividades oficiales de carácter festivo, mientras familiares, compañeros y toda la comunidad continúan despidiendo a quienes dedicaron su vida al trabajo en emergencias y protección civil.