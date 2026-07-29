Tragedia en las cataratas: un hombre falleció tras volcar una lancha de paseo turístico

El accidente ocurrió en el sector brasileño del Parque Nacional do Iguaçu y dejó como saldo la muerte de un turista neerlandés de 26 años, además de varios heridos que fueron asistidos en hospitales locales.

El martes al mediodía, un paseo turístico en las Cataratas del Iguazú terminó en tragedia. Una embarcación de la empresa Macuco Safari, dedicada a recorridos náuticos, se dio vuelta con ocho personas a bordo: seis turistas neerlandeses y dos tripulantes. El vuelco provocó la muerte de un joven de 26 años, quien no logró sobrevivir pese a los intentos de reanimación y su traslado al Hospital Municipal Padre Germano Lauck.

Entre los sobrevivientes se encuentra un hombre de 49 años que permanece internado en observación, consciente y estable. Su esposa, de 48 años, sufrió una fractura en el pie y recibió atención médica. Otro integrante del grupo familiar fue atendido en el lugar y no requirió internación. Los dos tripulantes también solicitaron asistencia y fueron derivados a una unidad de emergencia.

El operativo de rescate comenzó tras un llamado al Cuerpo de Bomberos Militares de Paraná. La respuesta incluyó ambulancias, personal del Parque Nacional, la Marina de Brasil y la Policía Civil. Los ocupantes fueron evacuados hacia el puerto seco de Kattamaram y desde allí trasladados a centros de salud. La coordinación inicial se complicó por múltiples llamados con información contradictoria, lo que retrasó la respuesta. Sin embargo, los equipos lograron rescatar a todos los pasajeros en medio de un escenario marcado por la fuerza del agua.

El accidente se produjo en un momento en que el caudal del Iguazú alcanzaba 4,3 millones de litros por segundo, casi el triple del promedio habitual de 1,5 millones. Aunque no se confirmó una relación directa, la magnitud del flujo complicó las maniobras de rescate y puso en evidencia los riesgos de operar en condiciones extremas.

La empresa Macuco Safari suspendió sus actividades por tres días y expresó sus condolencias a la familia de la víctima. La Capitanía Fluvial del Río Paraná abrió una investigación para determinar las causas del vuelco y evaluar responsabilidades.

Quién era el joven que falleció

El turista fallecido fue identificado como Mark Lensink, oriundo de Rijssen, en la provincia de Overijssel, Países Bajos. Tenía 26 años y se dedicaba a la construcción, actividad en la que había fundado su propio emprendimiento, Lensink Bouwservice, tras estudiar en la Universidad de Ciencias Aplicadas Saxion y trabajar en la empresa Vastbouw Groep.

Apasionado por los deportes, practicaba esquí y waterpolo, y solía compartir imágenes de sus actividades en redes sociales. En abril de 2024 había publicado la venta de una embarcación, mostrando su vínculo con la vida náutica. Lensink se encontraba de vacaciones en Foz do Iguaçu junto a su novia y la familia de ella, cuando el paseo turístico terminó en tragedia.