Tragedia en el país: tres muertos en un brutal choque entre un camión y varios autos con incendio

Se difundieron las imágenes del trágico accidente ocurrido en la Ruta 9, en sentido hacia la Ciudad de Buenos Aires, donde un camión colisionó contra otros dos vehículos y provocó la muerte de tres personas.

El siniestro ocurrió a la altura de Campana y quedó registrado por una cámara de seguridad municipal. En las imágenes se observa cómo el camión Iveco, que transportaba bobinas, pierde el control, se cruza de carril, golpea la banquina e impacta de frente contra una camioneta Peugeot Partner y un camión con acoplado azul. Un Citroën C4 que circulaba por la zona también fue arrastrado por la violencia del choque.

Tras el impacto, el fuego se extendió rápidamente y envolvió tanto la cabina del camión con acoplado azul como la camioneta Partner, que quedó completamente incinerada. Bomberos y personal de Policía Científica trabajaron en el lugar para sofocar las llamas y rescatar los cuerpos que habían quedado atrapados.

Según confirmó la Policía, las víctimas fatales son el conductor de la Peugeot Partner y dos personas que viajaban en el camión azul. En tanto, otras tres personas resultaron heridas: el conductor del Citroën C4 y su acompañante, de 56 y 47 años, quienes sufrieron lesiones leves, y el chofer del camión Iveco, de 27 años, que fue trasladado al hospital de Campana con quemaduras y hematomas.

El conductor del Iveco declaró ante la Policía que perdió el control del vehículo tras la explosión de una cubierta.

La causa, caratulada como triple homicidio culposo y lesiones culposas, quedó a cargo de la Comisaría de Campana, que busca determinar las circunstancias exactas del trágico siniestro.