Tragedia en el país: al menos 8 muertos luego de que un colectivo chocara con un auto y cayera a un arroyo en Misiones

Ocho personas murieron y casi treinta resultaron heridas cuando un colectivo con unos 50 pasajeros chocó de frente contra un auto y cayó al arroyo Yazá, en Campo Viera. El accidente ocurrió en plena madrugada y las tareas de rescate continúan en la zona.

Un trágico siniestro vial conmocionó esta madrugada a la localidad de Campo Viera, en el centro de la provincia de Misiones. El hecho ocurrió alrededor de las 4:30, cuando un colectivo de la empresa Sol del Norte, que transportaba unos 50 pasajeros desde Oberá, colisionó de frente con un Ford Focus que circulaba en sentido contrario sobre la Ruta Nacional 14, a la altura del kilómetro 892 y luego cayó a un arroyo.

Como consecuencia del violento impacto, se confirmó la muerte de al menos ocho personas y 29 heridos, entre ellos seis hombres y dos mujeres, aunque las autoridades advirtieron que la cifra de víctimas podría aumentar con el avance de las tareas de rescate.

Tras el choque, el ómnibus perdió el control, atravesó el guardarraíl del puente y cayó al arroyo Yazá, a varios metros de profundidad. El automóvil, por su parte, quedó completamente destruido sobre la banquina, a pocos metros del lugar del impacto.

Operativo de rescate y caos en la ruta

Desde las primeras horas de la madrugada, más de 150 efectivos policiales, junto a Bomberos de la Policía y Voluntarios, personal de Salud Pública y organismos del Gobierno provincial, trabajan intensamente en la zona para asistir a las víctimas, remover los vehículos y rescatar a personas que aún permanecen dentro del colectivo.

Fuentes policiales confirmaron al medio Infobae que la empresa no contaba con una lista de pasajeros, lo que complica las tareas de identificación de las víctimas y los lesionados. Por ello, la Policía trabaja en coordinación con los centros de salud y dependencias intervinientes para establecer las identidades.

La Ruta Nacional 14 permanece con un solo carril habilitado, y se solicita a los automovilistas circular con extrema precaución o evitar la zona si no es necesario, a fin de facilitar las tareas de rescate, asistencia y peritaje.

Los heridos fueron trasladados a distintos hospitales: la mayoría al Hospital Samic de Oberá y al Hospital de Campo Grande, mientras que los casos más graves fueron derivados al Hospital Ramón Madariaga de Posadas.

Testimonio del propietario de la empresa

“A simple vista puedo deducir que hubo un impacto entre el auto y el colectivo. A raíz del lugar donde impacta el auto, en la parte delantera del lado del chofer, estimo que el chofer habrá perdido el control”, explicó Ariel Senchuk, propietario de Sol del Norte, en diálogo con El Territorio.

El empresario, que se encuentra en la zona del accidente, detalló que el colectivo había salido de Oberá a las 4 con destino a Iguazú, apenas media hora antes del siniestro. “No podemos saber cuántas personas iban ni sus identidades, porque como es un servicio provincial, la gente sube y baja en distintas localidades”, indicó.

Además, señaló un dato llamativo: “Hoy había pasaje gratuito por las elecciones, por lo que había más movimiento que un día normal”.

Una zona marcada por los accidentes

Campo Viera vuelve a ser escenario de una tragedia vial. Hace apenas dos meses, el 23 de agosto, un hombre de 53 años murió y varias personas resultaron heridas tras un choque frontal entre dos autos sobre la Ruta Provincial 6, a pocos kilómetros de la rotonda de acceso al municipio.

En aquella oportunidad, el conductor del Renault 18, Héctor Ricardo Zembruski, perdió la vida tras impactar de frente contra un Ford Falcon. El violento choque provocó el vuelco del vehículo y heridas de distinta consideración en los demás ocupantes.

Hoy, la comunidad de Campo Viera vuelve a enfrentarse al dolor y la conmoción por otro trágico episodio en sus rutas, mientras los equipos de emergencia trabajan sin descanso en el arroyo Yazá para asistir a las víctimas y esclarecer las causas del accidente.