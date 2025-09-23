Torta matera con membrillo: fácil, esponjosa y sin manteca

Hoy te traemos esta receta que se volvió viral por su textura aireada, su sabor tradicional y lo simple que es prepararla. Con pocos ingredientes y sin necesidad de batidora, esta es ideal para acompañar el mate, la media tarde y sobre todo compartir con la familia o amigos.

Una nueva receta casera se posiciona como favorita en redes sociales por su practicidad y sabor tradicional. Se trata de la torta matera con membrillo, una versión esponjosa y sin manteca que se prepara con pocos ingredientes y en pocos minutos. Ideal para acompañar el mate, el café o una merienda familiar, esta propuesta combina lo clásico con lo accesible.

Los ingredientes son básicos y fáciles de conseguir:

2 huevos

150 gramos de azúcar

125 ml de leche

65 ml de aceite

una cucharadita de esencia de vainilla

275 gramos de harina leudante

250 gramos de dulce de membrillo.

Se utiliza un molde de 20 cm y se cocina en horno medio hasta que esté dorada y firme al tacto. No requiere batidora ni técnicas de repostería avanzadas.

Preparación:

Preparar el dulce de membrillo: Cortar 250 gramos de dulce de membrillo en cubos pequeños. Reservar. Batir los ingredientes húmedos: En un bowl, mezclar 2 huevos con 150 gramos de azúcar. Batir hasta integrar bien. Agregar 65 ml de aceite, 125 ml de leche y una cucharadita de esencia de vainilla. Mezclar nuevamente. Incorporar los secos: Añadir 275 gramos de harina leudante tamizada. Integrar con movimientos envolventes hasta lograr una masa homogénea y sin grumos. Agregar el membrillo: Volcar la mitad de la mezcla en un molde de 20 cm previamente enmantecado y enharinado. Distribuir la mitad de los cubos de membrillo. Repetir con el resto de la masa y los cubos, para que queden repartidos en todo el bizcochuelo. Hornear: Llevar al horno precalentado a 180 °C por aproximadamente 35 a 40 minutos, o hasta que al insertar un palillo salga limpio. Desmoldar y servir: Dejar entibiar, desmoldar con cuidado y servir. Puede acompañarse con mate, café o una infusión.

Una de las claves de esta receta es que el membrillo se incorpora en cubos, distribuidos en la masa antes de hornear. Esto permite que se derrita parcialmente y se integre al bizcochuelo sin perder su forma. El resultado es una torta con corazón frutal, perfecta para quienes buscan una opción distinta al clásico budín o bizcochuelo de vainilla.

Tips para sumarle sabor: Podes incorporar frutos secos en trozos, para poder tener un “crunch” o coco rallado encima para agregagarle textura.

La torta matera con membrillo se suma al repertorio de recetas virales que priorizan lo casero, lo económico y lo fácil de preparar. En tiempos donde la cocina cotidiana busca soluciones simples, esta propuesta se destaca por su sabor tradicional y su versatilidad.