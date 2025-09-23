Torta matera con membrillo: fácil, esponjosa y sin manteca

Hoy te traemos esta receta que se volvió viral por su textura aireada, su sabor tradicional y lo simple que es prepararla. Con pocos ingredientes y sin necesidad de batidora, esta es ideal para acompañar el mate, la media tarde y sobre todo compartir con la familia o amigos.
Una nueva receta casera se posiciona como favorita en redes sociales por su practicidad y sabor tradicional. Se trata de la torta matera con membrillo, una versión esponjosa y sin manteca que se prepara con pocos ingredientes y en pocos minutos. Ideal para acompañar el mate, el café o una merienda familiar, esta propuesta combina lo clásico con lo accesible.
Los ingredientes son básicos y fáciles de conseguir:
- 2 huevos
- 150 gramos de azúcar
- 125 ml de leche
- 65 ml de aceite
- una cucharadita de esencia de vainilla
- 275 gramos de harina leudante
- 250 gramos de dulce de membrillo.
Se utiliza un molde de 20 cm y se cocina en horno medio hasta que esté dorada y firme al tacto. No requiere batidora ni técnicas de repostería avanzadas.
Preparación:
- Preparar el dulce de membrillo: Cortar 250 gramos de dulce de membrillo en cubos pequeños. Reservar.
- Batir los ingredientes húmedos: En un bowl, mezclar 2 huevos con 150 gramos de azúcar. Batir hasta integrar bien. Agregar 65 ml de aceite, 125 ml de leche y una cucharadita de esencia de vainilla. Mezclar nuevamente.
- Incorporar los secos: Añadir 275 gramos de harina leudante tamizada. Integrar con movimientos envolventes hasta lograr una masa homogénea y sin grumos.
- Agregar el membrillo: Volcar la mitad de la mezcla en un molde de 20 cm previamente enmantecado y enharinado. Distribuir la mitad de los cubos de membrillo. Repetir con el resto de la masa y los cubos, para que queden repartidos en todo el bizcochuelo.
- Hornear: Llevar al horno precalentado a 180 °C por aproximadamente 35 a 40 minutos, o hasta que al insertar un palillo salga limpio.
- Desmoldar y servir: Dejar entibiar, desmoldar con cuidado y servir. Puede acompañarse con mate, café o una infusión.
Una de las claves de esta receta es que el membrillo se incorpora en cubos, distribuidos en la masa antes de hornear. Esto permite que se derrita parcialmente y se integre al bizcochuelo sin perder su forma. El resultado es una torta con corazón frutal, perfecta para quienes buscan una opción distinta al clásico budín o bizcochuelo de vainilla.
Tips para sumarle sabor: Podes incorporar frutos secos en trozos, para poder tener un “crunch” o coco rallado encima para agregagarle textura.
La torta matera con membrillo se suma al repertorio de recetas virales que priorizan lo casero, lo económico y lo fácil de preparar. En tiempos donde la cocina cotidiana busca soluciones simples, esta propuesta se destaca por su sabor tradicional y su versatilidad.