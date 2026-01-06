Tini mostró sus mágicas vacaciones en el caribe con amigas y Rodrigo de Paul

La cantante compartió en Instagram un álbum íntimo con postales de relax, celebraciones privadas y paisajes tropicales, que rápidamente se volvió tendencia entre sus seguidores y marcó el inicio de un nuevo año lleno de energía renovada.

Tini Stoessel eligió el Caribe para comenzar el año con sol, playa y relax, acompañada por Rodrigo de Paul y un grupo íntimo de amigas. La artista compartió un álbum de fotos en la red social de Instagram que rápidamente se volvió tendencia y dejó ver un costado más natural y descontracturado.

El inicio del 2026 encontró a la cantante en modo vacaciones, luego de un 2025 cargado de giras y compromisos profesionales. Con el tour Futttura todavía en marcha, Tini decidió hacer una pausa y viajar al Caribe, donde combinó descanso con momentos de celebración, amor y amistad. Las imágenes publicadas en su cuenta oficial muestran un entorno paradisíaco de arena blanca, mar turquesa y vegetación tropical.

“Con mis personas preferidas”, escribió la artista para acompañar el carrusel de postales que reflejan risas, complicidad y un clima de absoluta relajación. En las fotos se la ve con un look renovado, rubio más claro y maquillaje mínimo, apostando a la frescura y la comodidad de los outfits playeros.

Uno de los momentos más comentados por sus seguidores fue un breve video junto a Rodrigo de Paul, donde se los observa arrodillados en la arena, frente al mar, conversando con gestos de cercanía. La escena fue interpretada como una muestra del buen presente que atraviesa la pareja, que en los últimos meses volvió a mostrarse unida en redes sociales y en apariciones públicas.

Las vacaciones también incluyeron la compañía de amigas cercanas como Chloe López Behar y Belu Lubos, quien celebró su cumpleaños durante la estadía. Las imágenes del festejo mostraron un ambiente íntimo, con globos, brindis nocturnos y sonrisas cómplices, reforzando la idea de que Tini prioriza su círculo más cercano en los momentos de descanso.

El álbum compartido por la cantante funciona como un diario visual del viaje: tardes de sol junto a la pileta, caminatas entre palmeras, desayunos con vista al mar, atardeceres dorados y noches relajadas con charlas y tragos. Cada postal aporta una pieza al relato de disfrute que la artista decidió mostrar a sus seguidores.