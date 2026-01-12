Tensión en la Costa: vendedores ambulantes se pelearon y arrojaron con los canastos en el medio de la playa

El episodio registrado en Mar Azul expuso la falta de control sobre la actividad comercial estacional y reavivó el debate por la convivencia en los balnearios durante la temporada turística.

Un inesperado enfrentamiento entre churreros y vendedores de licuados alteró la calma de la playa de Mar Azul y dejó a turistas y vecinos sorprendidos. El episodio, ocurrido en plena temporada de verano, se viralizó en redes sociales y abrió el debate sobre la regulación de la venta ambulante en la costa atlántica.

La pelea comenzó con una discusión por los espacios más concurridos de la playa. Lo que parecía un cruce verbal escaló rápidamente a empujones y golpes, generando un clima de tensión en medio de familias y jóvenes que disfrutaban del día de sol.

El hecho fue registrado por visitantes que filmaron la escena con sus celulares. Los videos circularon en cuestión de minutos y convirtieron la pelea entre churreros y vendedores de licuados en tendencia, multiplicando las críticas por la falta de control en los balnearios.

Según testigos, el origen del conflicto estuvo en la competencia por vender en los sectores más estratégicos de la playa, donde la afluencia de turistas es mayor.

Desde la Municipalidad de Villa Gesell informaron que se reforzará la presencia de inspectores para ordenar la actividad comercial y prevenir nuevos incidentes. El objetivo es garantizar la seguridad de los turistas y preservar la imagen de Mar Azul como destino familiar.

El episodio generó preocupación en plena temporada, cuando la economía local depende del turismo. La violencia entre vendedores ambulantes no solo afecta la convivencia, sino que también puede repercutir en la percepción de los visitantes, que buscan tranquilidad y disfrute en la costa.