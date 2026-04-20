¿Te robaron o perdiste el celular?: el número clave para bloquearlo y que no lo puedan usar

En medio del aumento del robo de celulares en Argentina, se reforzó una herramienta clave para los usuarios que permite bloquear el celular en segundos y evitar su uso o reventa en el mercado ilegal. Qué hacer en caso de pérdida o robo.

El robo de celulares en Argentina continúa siendo uno de los delitos más frecuentes en todas las provincias. Frente a este escenario, el Gobierno nacional reforzó una herramienta clave para los usuarios: una línea gratuita que permite bloquear el celular robado o perdido de forma inmediata con tan solo un llamado, evitando su uso y comercialización en el mercado ilegal.

El número clave para bloquear un celular robado o perdido en Argentina

Ante un hecho de robo o extravío de un celular, la recomendación principal es actuar con rapidez. Para ello, desde el gobierno nacional apuntaron que existe un mecanismo simple y unificado: Llamar al 910.

A través de este número, disponible para cualquier compañía telefónica, se puede dar de baja la línea y bloquear el dispositivo en cuestión de minutos, incluso desde otro teléfono. Esta medida busca frenar la circulación de equipos robados, que luego suelen ser revendidos de manera ilegal.

En el país se registran aproximadamente 2.400 robos de celulares por día, según estimaciones oficiales. En ese contexto, el bloqueo inmediato cumple un rol central para:

Evitar que terceros utilicen la línea telefónica

Proteger información personal y cuentas digitales

Impedir la reutilización o reventa del equipo

Una vez realizado el trámite, el celular queda inhabilitado para operar en cualquier red. En caso de recuperar el dispositivo, es posible reactivarlo. Para ello, el usuario deberá comunicarse con su empresa de telefonía, que podrá solicitar documentación que acredite la titularidad del equipo o la denuncia realizada.

El procedimiento permite restablecer tanto la línea como el funcionamiento del celular, siempre que se cumplan los requisitos establecidos.

Qué ocurre si comprás un celular denunciado

Los dispositivos que fueron reportados como robados quedan bloqueados a nivel de red. Por ese motivo, si una persona adquiere uno de estos equipos, no podrá utilizarlo: al insertar una tarjeta SIM, el sistema indicará que el celular está bloqueado.