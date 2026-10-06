“Te arrancaron de mis brazos injustamente”: el dolor de la mamá del bebé recién nacido que murió en un choque

Yazmin Jaimon despidió a su hijo Tadeo Ledesma con un desgarrador mensaje publicado en Facebook. El bebé tenía apenas 10 días cuando murió tras el choque ocurrido. El conductor de la Ford EcoSport involucrada quedó en libertad y continúa imputado.

Un bebé de apenas 10 días murió después de un choque múltiple en Punta Lara, partido bonaerense de Ensenada, y su familia ahora enfrenta el dolor de una pérdida ocurrida pocos días después de su nacimiento.

Yazmin Jaimon, madre del bebé, publicó un mensaje en redes sociales recordando al recién nacido y expresó el dolor que atraviesa.

“Mi vida, mami no estaba lista para esto, te arrancaron de mis brazos injustamente… Mi loquito, tengo el alma partida”, escribió la mujer en su cuenta personal de Facebook.

En el mismo mensaje, Jaimon le pidió fuerzas a su hijo para poder atravesar la pérdida. “Solo dame fuerzas hijito que estoy destruida. Te voy a amar el resto de mi vida. Sé que eras muy perfecto para estar en este mundo”, expresó.

El accidente ocurrió el domingo alrededor de las 22 horas, sobre la avenida Almirante Brown, entre las calles 106 y 108. Según las primeras reconstrucciones a partir de las cámaras de seguridad municipales, una Ford EcoSport chocó desde atrás a una Fiat Fiorino en la que viajaban Jaimon, el papá de Tadeo y sus dos hijos.

Después del primer impacto, la EcoSport perdió el control y terminó chocando contra un Volkswagen Up que circulaba en sentido contrario. De esta manera se produjo el choque múltiple que dejó varios heridos.

En la Fiorino viajaba Tadeo junto a su familia. El bebé y su hermana, una nena de 3 años, fueron trasladados de urgencia al Hospital de Niños de La Plata. Tadeo sufrió heridas de extrema gravedad y murió posteriormente como consecuencia del accidente. Su hermana también resultó herida.