Tarta de verduras casera, una opción saludable y deliciosa

En la búsqueda constante de equilibrio entre sabor, salud y practicidad, la tarta de verduras se alza como la estrella indiscutida. Te traemos una receta imbatible para que no pierdas más tiempo y empieces a disfrutar de una comida completa y nutritiva sin complicaciones.

En un mundo donde la vida cotidiana nos exige rapidez, encontrar el momento para cocinar algo rico y que nos haga sentir bien es un verdadero desafío. Por eso, esta receta de tarta de verduras se convierte en tu mejor aliada. No solo es una opción increíblemente saludable, sino que también es sorprendentemente fácil de preparar. Con ingredientes que seguro ya tenés en casa, podés crear una comida que te va a llenar de energía sin renunciar al mejor sabor. Decile adiós a los procesados y dale la bienvenida a un plato que te va a reconectar con la cocina casera.

La receta que te va a cambiar la semana

Ingredientes

Masa: 1 tapa de masa de tarta integral.

1 tapa de masa de tarta integral. Relleno: 1 calabaza chica o 1/2 mediana. 2 zanahorias grandes. 1 atado de espinacas. 200 g de ricota magra (o queso crema light). 2 huevos. 50 g de queso rallado (parmesano o el que prefieras). Nuez moscada, sal y pimienta a gusto. Rocío vegetal o aceite para la fuente.



Preparación

Prepará los vegetales: Lavá bien la calabaza, la espinaca y las zanahorias. Pelá la calabaza y las zanahorias y cortalas en cubos chicos. Cocinalas al vapor o hervilas en agua con sal hasta que estén tiernas. La espinaca podés cocinarla en una olla por 5 minutos hasta que se achique o usar la congelada. Una vez cocidas, escurrí todo muy bien y dejalo enfriar. Armá el relleno: En un bol grande, mezclá la ricota o queso crema, los huevos, el queso rallado y las verduras cocidas y picadas. Condimentá con sal, pimienta y nuez moscada a gusto. Si te animás, podés agregar otros vegetales como medio puerro rehogado. Montaje y cocción: Colocá la tapa de masa integral en una tartera o fuente para horno, previamente rociada con un poco de aceite. Distribuí el relleno de manera uniforme. Llevá la tarta a un horno precalentado a 180°C y cocinala por 30-40 minutos, o hasta que la masa esté dorada y el relleno firme.

El resultado es una tarta de verduras dorada por fuera y suave por dentro, ideal para un almuerzo o una cena. Esta receta fácil demuestra que comer bien no es complicado ni aburrido. Es una invitación a nutrir tu cuerpo con ingredientes de verdad, sin sacrificar ni un ápice de sabor. Es una opción que cuida tu bolsillo y tu salud.