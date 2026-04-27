Susana Giménez, ícono de la moda… y de meter la pata en vivo

La diva recibió el premio Ícono de la Moda en los Martín Fierro de la Moda 2026 y protagonizó el momento más viral de la noche al confundir el apellido del nuevo dueño de Telefe, Gustavo Scaglione. El error generó una catarata de reacciones en redes sociales, mientras la gala también celebró su trayectoria como referente indiscutida del estilo en la televisión argentina.

La ceremonia de los Martín Fierro de la Moda tuvo su instante más comentado cuando Susana Giménez, al agradecer el reconocimiento como Ícono de la Moda, confundió el apellido del nuevo propietario de Telefe. En lugar de mencionar a Gustavo Scaglione, lo llamó “Boggiano” o “Roggiano”, y enseguida improvisó: “Lo estoy diciendo mal todo, pero no importa. Te quiero, Gustavito”. La cámara enfocó al empresario, que adquirió el canal en octubre de 2025, mientras el público reaccionaba entre risas y sorpresa.

El blooper se viralizó rápidamente en redes sociales. En X (ex Twitter), los usuarios mezclaron humor y críticas: “Está reconfundida, dijo cualquier cosa”, escribió un usuario, mientras otro comentó: “La amo, no pega una. Simplemente Susana siendo Susana”. El clip se convirtió en tendencia nacional y reafirmó la capacidad de la diva para generar conversación cada vez que aparece en público.

Más allá del error, la gala tuvo un momento emotivo con el homenaje a Susana como ícono de la moda argentina. Se proyectó un video repasando sus décadas de trayectoria y un desfile recreó algunos de sus looks más recordados. La conductora expresó: “Estoy feliz porque todo el mundo me reconoce con lo que yo me pongo y a mí me gusta”, destacando su vínculo con la moda y el público.

El conductor del evento, Iván de Pineda, la presentó como “icónica de la moda del espectáculo argentino”, mientras el auditorio la ovacionaba. La distinción buscó resaltar su influencia en el estilo televisivo y su capacidad de marcar tendencia a lo largo de los años.

La gala también incluyó otros momentos destacados, como la entrega del Martín Fierro de Oro a Juana Viale, pero el episodio de Susana quedó en lo alto y como lo más espontáneo de la noche. Entre risas, críticas y homenajes, la diva volvió a demostrar que cada aparición suya se transforma en noticia.

Mirá el video completo del homenaje a Susana Giménez como ícono absoluto: