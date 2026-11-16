Superniño: miles de evacuados y varias ciudades argentinas en alerta por las inundaciones

La situación en el Litoral argentino se vuelve cada vez más preocupante. La crecida de los ríos Paraná y Paraguay, alimentada por las intensas precipitaciones registradas en la región, provocó inundaciones en distintas provincias y obligó a miles de personas a dejar sus viviendas. En medio de la emergencia, varias localidades superaron sus niveles de evacuación y los gobiernos provinciales reforzaron los operativos para asistir a las familias afectadas.

El fenómeno, vinculado al impacto de El Niño, mantiene en alerta a las autoridades de Santa Fe, Chaco, Corrientes y Entre Ríos. De acuerdo con un relevamiento de la Agencia Federal de Emergencias (AFE), difundido a mediados de noviembre, unas 4.547 personas fueron evacuadas o se autoevacuaron en las cuatro jurisdicciones.

El escenario más complejo se registra en Chaco y Corrientes, aunque la situación también genera preocupación en Santa Fe, donde el Paraná ya superó la cota de evacuación en la capital provincial. Mientras tanto, en Entre Ríos hay localidades ribereñas afectadas por el avance del agua y familias que debieron abandonar sus hogares.

Santa Fe: el río Paraná superó el nivel de evacuación

Uno de los focos de mayor preocupación está en la provincia de Santa Fe, donde el río Paraná alcanzó los 5,76 metros en el puerto de la capital, por encima de la cota de evacuación establecida en 5,70 metros.

Ante este escenario, las autoridades activaron dispositivos de contingencia y comenzaron a trasladar a vecinos de las zonas más expuestas. Según los datos difundidos por el municipio, 237 personas pertenecientes a 72 familias fueron trasladadas preventivamente al Centro de Asistencia Integral N.º 1 de Alto Verde.

Entre los sectores más comprometidos aparecen Alto Verde, Colastiné Sur, La Vuelta del Paraguayo, Varadero Sarsotti y La Guardia, donde los equipos de emergencia mantienen recorridas y tareas de asistencia.

La preocupación también alcanza a otras localidades santafesinas, como Reconquista y San Javier, que figuran entre los puntos que superaron sus respectivas cotas de evacuación. Los pronósticos anticipan que el nivel del Paraná podría continuar en ascenso, por lo que se mantienen los controles y la preparación de nuevos espacios para recibir a posibles evacuados.

Chaco y Corrientes, las provincias con mayor cantidad de afectados

El relevamiento nacional muestra que Chaco y Corrientes concentran la mayor cantidad de personas afectadas por las inundaciones. Ambas provincias reúnen más de 4.200 evacuados y autoevacuados, en un contexto de preocupación por la continuidad de las crecidas.

En Chaco, el número de damnificados asciende a 2.242 personas. Entre las localidades más comprometidas aparecen Puerto Vilelas, Barranqueras, Isla del Cerrito, Colonia Benítez, La Leonesa y Las Palmas.

La crecida provocó anegamientos en barrios ribereños, viviendas afectadas y complicaciones para las familias que viven cerca de los cursos de agua. Barranqueras e Isla del Cerrito se encuentran entre las localidades que superaron sus respectivas cotas de evacuación.

En tanto, Corrientes registra alrededor de 2.005 personas afectadas, entre quienes debieron abandonar sus casas y aquellos que optaron por autoevacuarse.

Entre Ríos: también hay localidades por encima de la cota de evacuación

En Entre Ríos, donde se contabilizaron 136 personas afectadas en el relevamiento nacional. Las localidades de La Paz, Hernandarias, Paraná y Diamante superaron sus respectivas cotas de evacuación, lo que encendió las alarmas entre las autoridades y los habitantes de las zonas ribereñas.

¿Qué es el Superniño y hasta cuándo podría extenderse la emergencia?

La situación genera preocupación por la posible incidencia de un episodio intenso de El Niño, fenómeno climático asociado al calentamiento anómalo de las aguas del océano Pacífico ecuatorial y a cambios en los patrones de lluvias.

En la región del Litoral, las precipitaciones registradas en el sur de Brasil tuvieron un papel importante en el aumento de los caudales de los ríos que alimentan las cuencas del Paraná y el Paraguay.

Desde la Agencia Federal de Emergencias advirtieron sobre la posibilidad de que los efectos de este escenario climático se prolonguen durante los próximos meses, incluso después de febrero de 2027.

Por su parte, los organismos especializados mantienen el monitoreo de los principales cursos de agua para anticipar nuevos aumentos y coordinar las respuestas ante posibles emergencias.

Mientras tanto, miles de familias del norte y el centro del país permanecen bajo amenaza por las inundaciones. La evolución de los ríos durante las próximas semanas será determinante para conocer el alcance de una emergencia que ya afecta a cuatro provincias y obligó a desplegar operativos de asistencia en distintas localidades argentinas.