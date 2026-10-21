Subsidios de luz y gas: cómo consultar por internet si seguís recibiendo el beneficio

Los hogares pueden verificar si mantienen los subsidios en las facturas de electricidad y gas a través de una página oficial del Gobierno. El trámite es gratuito y permite consultar el estado del beneficio, revisar solicitudes pendientes y pedir una nueva evaluación.

En épocas de aumentos constantes, tener los subsidios de luz y gas es una gran ayuda para la economía familiar ¿no sabés si los tenés? se puede consultar por internet si un usuario continúa recibiendo los subsidios de luz y gas en el marco del Régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), que reemplazó el sistema anterior de segmentación por ingresos.

La plataforma oficial permite conocer la situación de cada hogar y verificar si conserva la asistencia estatal. La continuidad del beneficio depende de los datos declarados, los ingresos familiares, la situación patrimonial y los requisitos establecidos por la normativa vigente.

Cómo consultar si seguís recibiendo el subsidio de luz y gas

Para verificar si un hogar mantiene la asistencia en las facturas de energía, se debe ingresar al sitio oficial del Gobierno y seguir estos pasos:

Ingresar a la página de Subsidios Energéticos Focalizados. Seleccionar la opción “Consultar si recibís el subsidio”. Completar los datos que solicita la plataforma. Revisar el resultado para conocer la situación del beneficio.

El sitio también ofrece las opciones “Consultar mi solicitud” y “Solicitar una revisión”, destinadas a quienes necesitan conocer el estado de un trámite o pedir que se vuelva a evaluar su situación.

Quiénes deben inscribirse para recibir los subsidios

El cambio al nuevo régimen no obliga a todos los usuarios a presentar una solicitud desde cero. Según la información oficial, quienes ya estaban registrados en el antiguo Registro de Acceso a los Subsidios Energéticos (RASE) no necesitan volver a inscribirse para continuar recibiendo el beneficio.

En cambio, deben realizar el trámite quienes recibían la asistencia del ex Programa Hogar y todavía no se anotaron en el nuevo sistema.

También deben inscribirse los usuarios de determinadas localidades que contaban con la Tarifa Social de Gas, de acuerdo con las condiciones establecidas por el Gobierno.

La inscripción se realiza a través del Registro de Subsidios Energéticos Focalizados (ReSEF). Con la información disponible, el organismo determina si corresponde otorgar la asistencia.

Cuáles son los requisitos para mantener el subsidio

Para acceder a los subsidios energéticos, se evalúan los ingresos y la situación patrimonial de las personas que viven en el domicilio.

Entre los requisitos generales se encuentra tener ingresos netos familiares inferiores a tres Canastas Básicas Totales para un hogar tipo 2, según los valores publicados por el INDEC.

Además, la normativa contempla determinadas situaciones particulares, como hogares con integrantes que cuenten con Certificado de Vivienda Familiar del ReNaBaP, una Pensión Vitalicia para Veteranos de Guerra del Atlántico Sur o un Certificado Único de Discapacidad (CUD), siempre que no estén alcanzados por los criterios de exclusión previstos para los hogares de mayores ingresos.

El régimen también establece restricciones patrimoniales. Entre ellas, se encuentran:

Tener tres o más inmuebles.

Poseer un automóvil de hasta tres años de antigüedad, salvo la excepción prevista para hogares con un integrante con CUD.

Contar con una embarcación de lujo.

Tener una aeronave.

Poseer determinados activos societarios.

Estas condiciones forman parte de la evaluación para determinar si corresponde mantener la asistencia estatal.

Qué datos se necesitan para hacer el trámite

Quienes deban completar una solicitud tienen que reunir la siguiente documentación e información:

DNI vigente: último ejemplar de la persona que realiza el trámite.

CUIL: número de cada integrante del hogar mayor de 18 años.

Factura de luz y gas: nombre de la distribuidora o cooperativa, número de medidor y número de cliente, cuenta, servicio o NIS, según corresponda.

Correo electrónico: una dirección personal de uso frecuente.

La solicitud es gratuita y se completa de manera online. Al finalizar, el sistema entrega un código de confirmación que permite consultar el estado del trámite desde la página web o la aplicación Mi Argentina.

Qué descuentos se aplican en las facturas de luz y gas

El Régimen de Subsidios Energéticos Focalizados establece bonificaciones sobre los consumos de los hogares que cumplen con los requisitos para recibir la asistencia.

En el caso de la electricidad, el esquema contempla una bonificación base del 50% durante todo el año sobre el consumo alcanzado por el subsidio.

Para el gas natural por redes, la bonificación del 50% se concentra en los meses de mayor demanda y no se aplica durante los períodos de bajo consumo.

Durante 2026 también se estableció una bonificación extraordinaria que disminuye progresivamente hasta desaparecer en diciembre. Por eso, el descuento final que recibe cada usuario depende del servicio, el consumo y las condiciones previstas en el régimen.

Para conocer si el beneficio continúa vigente, los usuarios pueden ingresar a argentina.gob.ar/subsidios y consultar la situación de su hogar.