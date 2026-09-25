YPF anunció una suba en los combustibles: a cuánto quedó el litro de nafta en Mendoza

La petrolera aplicará desde la medianoche un aumento promedio del 1% en los precios de la nafta y el gasoil. En Mendoza, Shell, Axion y Puma ya habían aplicado incrementos de entre el 2% y el 5%.

El precio de los combustibles en Argentina volverá a subir desde este sábado, luego de que YPF anunciara un incremento promedio del 1% en todo el país. La actualización se suma a los aumentos que ya comenzaron a aplicar Shell, Axion y Puma, con subas que llegan hasta el 5% según la empresa, el producto y la ubicación de cada estación de servicio. En Mendoza, el impacto ya comenzó a sentirse en los surtidores y la nafta súper se mantiene por encima de los $2.100 en distintas estaciones.

La nueva actualización se produce en un contexto de fuerte presión sobre el mercado energético internacional. El precio del petróleo Brent volvió a superar los US$100 por barril y llegó a ubicarse alrededor de los US$105, impulsado por la incertidumbre internacional y las tensiones derivadas del conflicto en Medio Oriente.

Cuánto aumentaron los combustibles en Mendoza

Durante los últimos días, Shell, Axion y Puma comenzaron a actualizar sus precios con incrementos de entre el 2% y el 5%. Las subas no fueron iguales para todos los productos. El mayor impacto se observó en algunos tipos de gasoil, aunque las distintas variedades de nafta también registraron aumentos.

Antes de la nueva actualización anunciada por YPF, los valores relevados en Mendoza ya mostraban a la nafta súper por encima de los $2.100.

En algunas estaciones, por ejemplo, la súper de Shell se ubicaba alrededor de los $2.186, mientras que en una estación Axion de Guaymallén el precio rondaba los $2.179. Los valores pueden variar entre estaciones de servicio debido a las políticas comerciales de cada compañía y a las condiciones particulares de cada zona.

YPF aumentará 1% sus combustibles desde este sábado

La principal novedad de este viernes llegó desde YPF, que comunicó una nueva actualización de sus precios. La petrolera informó que a partir de las 0 horas de este sábado aplicará un incremento promedio del 1% en los precios de los combustibles en todo el país.

La compañía explicó que la decisión forma parte del esquema denominado “buffer de precios”, implementado desde abril para administrar las variaciones del mercado internacional y evitar que los movimientos del petróleo se trasladen de manera inmediata a los consumidores.

Según explicó YPF, este mecanismo continúa vigente debido a la extensión del conflicto en Medio Oriente y su impacto sobre el precio internacional del crudo.

La petrolera sostiene que el objetivo es mantener un esquema que permita acompañar la evolución del mercado y de la demanda sin trasladar de manera automática toda la volatilidad internacional a los surtidores.

Por qué aumentaron los precios de la nafta

El principal factor detrás de la actualización de los combustibles es la evolución del precio internacional del petróleo. El Brent, una de las principales referencias del mercado energético, volvió a superar los US$100 por barril y llegó a ubicarse cerca de los US$105 durante esta semana.

La suba se produjo en un escenario de incertidumbre internacional y mayores tensiones vinculadas con el conflicto en Medio Oriente, una situación que genera presión sobre el mercado petrolero.

Para las refinadoras argentinas, un aumento sostenido del crudo internacional implica mayores costos y vuelve más difícil mantener sin cambios los precios locales durante períodos prolongados. Por eso, las empresas comenzaron a actualizar sus valores en los surtidores después de varios meses en los que habían intentado amortiguar el impacto de las variaciones internacionales.