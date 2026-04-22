Sofía Clerici anunció su embarazo el mismo día que Jésica Cirio confirmó el suyo

La modelo sorprendió con un posteo en redes sociales. La coincidencia generó impacto y múltiples rumores en el mundo del espectáculo y reavivó el interés por la situación por el vinculo con Martín Insaurralde.

Primero, Jésica Cirio confirmó en televisión que está embarazada de su segundo hijo junto al empresario Nicolás Trombino. Horas más tarde, Sofía Clerici encendió rumores y confirmó su propia maternidad con un posteo que rápidamente se viralizó.

La modelo compartió en Instagram la imagen de un cochecito de lujo de la marca Gucci, acompañado de la frase “ya tenemos nave”. El gesto fue interpretado como un anuncio de embarazo y sus seguidores no tardaron en felicitarla. Clerici respondió con corazones y agradecimientos, reforzando la idea de que la noticia es real.

La coincidencia temporal con el anuncio de Cirio disparó especulaciones en redes sociales. Ambas mujeres, vinculadas en el pasado al mismo nombre, Martín Insaurralde, volvieron a ocupar titulares en la misma jornada. Mientras Cirio celebraba su nueva etapa junto a Trombino, Clerici sorprendía con su propio anuncio.

Recién en sus respuestas a los comentarios, Clerici dejó claro que será mamá sola, cumpliendo un deseo personal que había manifestado en entrevistas previas. La decisión de afrontar la maternidad sin pareja generó comentarios y abrió un nuevo capítulo en su vida pública, marcado por la independencia y la determinación.

El contexto judicial también suma peso a la noticia. Clerici sigue bajo investigación junto a Insaurralde por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, tras el hallazgo de más de 600 mil dólares en su propiedad de Nordelta. Aunque solicitó que se le devolviera el dinero para entrar en el blanqueo impulsado por el gobierno, la medida fue apelada y aún no tiene resolución.

En este escenario, el anuncio de embarazo adquiere un matiz especial. Clerici, conocida por su estilo de vida ligado al lujo y por su marca de lencería, vuelve a ser protagonista de la agenda mediática, ahora desde un costado más íntimo y personal.