La noticia más tierna del año: quien es la famosa argentina que está en la dulce espera

Una figura reconocida, vinculada a la televisión y al modelaje, sorprendió con la noticia de que atraviesa una nueva etapa personal a solo pocos meses de formalizar con su actual pareja,

En las últimas horas, el mundo del espectáculo se vio revolucionado por una noticia que mezcla ternura y sorpresa. La expectativa creció cuando se deslizó que una celebridad muy querida estaba lista para recibir a la cigüeña. Sin dar nombres al principio, los rumores comenzaron a circular y las especulaciones se multiplicaron.

El anuncio no solo generó impacto mediático, sino que también despertó la atención de sus seguidores, quienes rápidamente buscaron detalles sobre la protagonista.

Lugo de anunciar un enigmático finalmente se supo quién era la figura en cuestión: Jésica Cirio. La modelo confirmó que está embarazada de su segundo hijo, fruto de su relación con el empresario Nicolás Trombino. La noticia se convirtió en tendencia.

Según reveló Ángel de Brito Cirio espera un varón, lo que significa que su hija Chloe tendrá un hermanito. La noticia fue recibida con alegría por su entorno más cercano, que acompaña este nuevo capítulo en la vida de la conductora.

La modelo, que en los últimos meses había optado por un perfil más bajo, aseguró que este embarazo llega en un momento de introspección y calma. “Este niño llega para sanar”, expresó, dejando en claro el valor emocional que tiene esta etapa.

Con esta noticia, Jésica Cirio vuelve a ocupar un lugar central en la agenda del espectáculo argentino. Su embarazo no solo genera expectativa entre sus seguidores, sino que también abre un nuevo capítulo en su vida personal y profesional, donde la maternidad se convierte en protagonista.