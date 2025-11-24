Si vas este verano a Mar del Plata tené cuidado con las multas

A partir de 2026 entrará en vigencia un nuevo esquema de sanciones en los balnearios privados y concesionados de Mar del Plata, con el objetivo de reforzar las áreas libres de humo y garantizar espacios más saludables en la costa atlántica.

El verano marplatense siempre trae novedades, y esta vez no se trata de la oferta cultural ni de los precios de la temporada. La Municipalidad de General Pueyrredón confirmó que desde 2026 comenzará a aplicar un sistema de multas económicas en las playas, en el marco de las ordenanzas que regulan el consumo de tabaco en espacios públicos.

La medida se inscribe en un proceso que lleva más de una década. En 2010 se sancionó la Ordenanza 20.104, que prohibió fumar en ambientes cerrados de uso comercial y público. Luego, en 2022, se aprobó la Ordenanza 25.845, que extendió la normativa a los balnearios privados y concesionados, obligando a instalar señalización y delimitar áreas libres de humo. El plazo de implementación fue de tres años, y ahora llega la etapa de sanciones.

Las penalidades económicas irán del 0,15% al 1,5% del valor equivalente a 100 salarios mínimos municipales. Tomando como referencia el salario mínimo municipal de 18 horas, que en septiembre fue de $339.328,21, las multas oscilarán entre $50.899 y $508.992. Los valores se actualizarán según la evolución del salario mínimo, lo que garantiza que las sanciones mantengan su peso real en el tiempo.

Los espacios prohibidos serán las áreas comunes de los balnearios, como pasillos, piletas y sectores de carpas, mientras que se permitirá fumar únicamente en zonas específicas señalizadas. “La idea es avanzar hacia playas libres de humo, cuidando tanto la salud de los visitantes como el ambiente costero”, explicó el concejal Horacio Taccone, impulsor de la normativa.

Especialistas en salud pública respaldan la medida. “La exposición al humo de tabaco en espacios abiertos también genera riesgos, especialmente para niños y personas con enfermedades respiratorias”, señaló la neumonóloga María José López. Además, recordó que las colillas son uno de los principales contaminantes de la arena y el mar.

Desde el sector turístico, algunos concesionarios reconocen que la implementación será un desafío. “Habrá que reforzar la señalización y capacitar al personal para que pueda informar y advertir a los visitantes sin generar conflictos”, indicó el empresario balneario Carlos Felice. En paralelo, se prevén campañas de concientización para acompañar la aplicación de las multas.