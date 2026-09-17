Servicio Militar Voluntario: cuándo arranca, quiénes pueden ingresar, cuáles son los requisitos y cuánto se cobra

La convocatoria para ingresar al Servicio Militar Voluntario se encuentra disponible para jóvenes argentinos de entre 18 y 24 años que quieran incorporarse a las Fuerzas Armadas. En el caso de la Fuerza Aérea Argentina, los interesados pueden postularse para desempeñarse como soldados voluntarios.

La inscripción permanece abierta de forma permanente, por lo que quienes cumplan con las condiciones pueden consultar los centros de incorporación disponibles y comenzar el proceso de ingreso.

Cuáles son los requisitos para ingresar al Servicio Militar Voluntario

Para postularse como soldado voluntario de la Fuerza Aérea Argentina es necesario cumplir con una serie de condiciones:

Tener entre 18 y 24 años al momento de iniciar la instrucción militar.

al momento de iniciar la instrucción militar. Ser argentino nativo, por opción o naturalizado.

Tener aprobados los estudios primarios .

. Ser soltero. Se permite tener hijos y/o personas legalmente a cargo.

No registrar antecedentes contravencionales, policiales o penales desfavorables.

Aprobar el examen psicofísico definitivo.

La convocatoria está dirigida a quienes buscan incorporarse voluntariamente y recibir formación dentro del Sistema de Defensa Nacional.

Qué documentación hay que presentar

Para iniciar la inscripción al Servicio Militar Voluntario se debe presentar la siguiente documentación:

Solicitud de inscripción con fotografía color 4×4 .

. Fotocopia del DNI con domicilio actualizado .

. Fotocopia de la partida de nacimiento.

Fotocopia del certificado correspondiente al último nivel educativo alcanzado.

Constancia de CUIL

Los interesados pueden consultar los centros de incorporación de soldados voluntarios de la Fuerza Aérea Argentina para conocer dónde realizar el trámite.

El Servicio Militar Voluntario es pago

A diferencia de lo que puede suponerse, el Servicio Militar Voluntario es remunerado. Quienes son incorporados reciben un haber mensual mientras cumplen sus funciones dentro de la Fuerza Aérea.

Además del sueldo, los soldados voluntarios cuentan con distintos beneficios laborales y sociales, entre ellos:

Sueldo mensual.

Aguinaldo.

Aportes jubilatorios.

Asistencia sanitaria.

Obra social durante la prestación del servicio.

Capacitación, educación e instrucción dentro del Sistema de Defensa Nacional.

Experiencia laboral y formación para facilitar posteriormente la inserción en la vida civil.

Qué tareas realizan los soldados voluntarios

Una vez que el postulante aprueba el Curso de Admisión, es dado de alta en la Fuerza Aérea Argentina y firma un compromiso por un período de dos años.

Una vez finalizado ese período, las autoridades evalúan la posibilidad de continuidad hasta los 28 años de edad.

Durante su permanencia en la fuerza, los soldados voluntarios pueden desarrollar actividades tácticas, técnicas y logísticas. También pueden desempeñar funciones administrativas y realizar tareas vinculadas con el mantenimiento cotidiano de las unidades.

Para cumplir con estas responsabilidades reciben la educación y capacitación correspondiente dentro de la Fuerza Aérea.

La formación apunta no solo a brindar conocimientos vinculados con la actividad militar, sino también herramientas y experiencia que puedan resultar útiles para el desarrollo posterior de los jóvenes en la vida civil.