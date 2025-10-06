Separar, compostar y reutilizar: las claves para una casa libre de residuos de un solo uso

En tiempos de consumo acelerado y acumulación de basura, cada vez más personas buscan transformar sus hábitos cotidianos para vivir de forma más consciente. Aprendé a reducir el volumen de desechos en el hogar, mejorar el vínculo con el entorno y adoptar rutinas sostenibles sin complicaciones.

En un contexto donde el consumo masivo y el descarte inmediato se volvieron norma, cada vez más personas buscan transformar sus hábitos domésticos para reducir el impacto ambiental. La gestión responsable de los residuos empieza en casa, y se basa en tres pilares fundamentales: separar, compostar y reutilizar. Estas prácticas permiten avanzar hacia un modelo de vida más sustentable y libre de residuos de un solo uso.

Según datos del Ministerio de Ambiente de la Nación, en Argentina se generan más de 16 millones de toneladas de residuos sólidos urbanos por año, y gran parte corresponde a envases plásticos, papeles y restos orgánicos que podrían evitarse o tratarse de forma más eficiente. “La clave está en cambiar la lógica del descarte por una lógica de aprovechamiento”, sostiene Laura Suárez, especialista en educación ambiental y coordinadora de programas de reciclaje San Juan.

Separar los residuos en origen es el primer paso. En casa, esto implica distinguir entre reciclables (papel, cartón, plástico limpio, vidrio, aluminio), orgánicos (restos de comida, cáscaras, yerba) y no reciclables (envoltorios sucios, residuos sanitarios). Esta clasificación permite que los materiales recuperables lleguen en buen estado a los centros de reciclaje. “Si el residuo está contaminado, se pierde la posibilidad de reutilizarlo”, advierte Suárez.

El segundo pilar es el compostaje doméstico, una práctica que gana terreno en hogares urbanos y rurales. Con una compostera, un balde con tapa o lombrices californianas, es posible transformar los residuos orgánicos en abono natural. “El compost reduce hasta un 50% el volumen de basura semanal y mejora la calidad del suelo en huertas y macetas”, explica Martín Paredes, ingeniero agrónomo y asesor en agroecología urbana. En ciudades como Mendoza, existen talleres gratuitos y redes vecinales que promueven esta práctica.

Reutilizar es el tercer eje de esta transformación. Antes de tirar, conviene pensar si un objeto puede tener una segunda vida: frascos como organizadores, ropa como trapos, cajas como contenedores. Esta lógica se inscribe en la economía circular, que busca prolongar el uso de los materiales y reducir la dependencia de productos descartables. Según la Fundación Vida Silvestre, el 40% de los residuos urbanos son envases de un solo uso, muchos de los cuales no se reciclan.

Además, es fundamental informarse sobre los puntos verdes y campañas de recolección diferenciada que ofrece cada municipio. En Mendoza, por ejemplo, hay estaciones móviles, recolección puerta a puerta y programas de educación ambiental. También existen iniciativas para el tratamiento seguro de residuos peligrosos, como pilas, electrónicos y medicamentos vencidos, que no deben mezclarse con la basura común.