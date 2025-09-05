Sentadillas después de los 50: el ejercicio clave para preservar autonomía, equilibrio y salud

A partir de los 50 años, el cuerpo comienza a experimentar cambios que afectan la fuerza muscular, la estabilidad y la movilidad. En ese contexto, las sentadillas se consolidan como uno de los ejercicios más completos y accesibles para prevenir caídas, fortalecer el tren inferior y conservar la autonomía funcional. Lejos de ser una rutina estética, este movimiento básico se transforma en una herramienta de salud integral para quienes buscan envejecer con calidad de vida.

Según el especialista en longevidad Gonzalo Ruiz Utrilla, “la sentadilla activa la mayor parte de la masa muscular del cuerpo, que principalmente se concentra en piernas y glúteos. Mantener estos músculos fuertes ayuda a prevenir la sarcopenia, reduce el riesgo de caídas y preserva la capacidad de moverse con autonomía”. Esta pérdida progresiva de masa muscular, común en la adultez mayor, puede revertirse o ralentizarse con ejercicios funcionales como la sentadilla, que además estimulan la densidad ósea y protegen articulaciones clave como caderas y rodillas.

Un estudio publicado por Journal of Strength and Conditioning Research demostró que adultos mayores que incorporaron sentadillas a su rutina durante 12 semanas mejoraron significativamente su equilibrio, fuerza y movilidad funcional. Estos avances no solo impactan en el rendimiento físico, sino también en la capacidad de realizar tareas cotidianas como levantarse de una silla, subir escaleras o agacharse sin dificultad. En palabras de la fisioterapeuta Mariana Funes, “una musculatura fuerte en las piernas es nuestra mejor póliza de seguros contra la dependencia en la vejez”.

Además de sus beneficios físicos, las sentadillas también tienen impacto metabólico. Al activar grandes grupos musculares, el cuerpo requiere más oxígeno, lo que favorece la quema de calorías, mejora la sensibilidad a la insulina y contribuye al control de la glucosa. Estos factores son clave en la prevención de enfermedades crónicas como la diabetes tipo 2, que afecta a más del 20% de la población mayor de 60 años en Argentina, según datos del Ministerio de Salud.

La técnica es fundamental para evitar lesiones. Los expertos recomiendan comenzar sin peso, con los pies separados al ancho de los hombros, espalda recta y rodillas alineadas con las puntas de los pies. “No se trata de cuántas sentadillas hacés, sino de cómo las hacés. La calidad del movimiento es lo que marca la diferencia”, advierte Ruiz Utrilla. Para quienes recién comienzan, se sugiere realizar pocas repeticiones e ir aumentando progresivamente, siempre escuchando al cuerpo.

También existen variantes adaptadas para personas con movilidad reducida o problemas articulares, como las sentadillas asistidas con silla, las sentadillas isométricas o las sentadillas parciales, que permiten trabajar la musculatura sin comprometer la estabilidad. Estas opciones pueden incorporarse en rutinas de entrenamiento suave, incluso en el hogar, sin necesidad de equipamiento especializado.

En definitiva, las sentadillas después de los 50 no son solo un ejercicio físico: son una inversión en independencia, salud y bienestar a largo plazo. Incorporarlas con regularidad y conciencia puede marcar la diferencia entre una vejez activa y una vida limitada por la falta de movilidad. Porque cuidar el cuerpo hoy es garantizar autonomía mañana.