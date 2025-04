Semana Santa 2025 en Argentina: ¿Se trabaja el Jueves Santo? ¿Cómo me tienen que pagar si trabajo el feriado de pascuas?

Semana Santa trae consigo un fin de semana largo ideal para descansar o viajar, pero no todos los días se consideran feriados. Enterate si se trabaja el Jueves Santo, cómo se paga el Viernes Santo y qué dice la ley sobre esta fecha clave del calendario argentino.

Con la llegada de Semana Santa, muchos argentinos aprovechan para tomarse un descanso, planear una escapada o reunirse en familia. Sin embargo, no todos los días de esta celebración religiosa tienen el mismo tratamiento laboral, por lo que es clave conocer cuáles son feriados y cuáles no. En 2025, el Jueves Santo cae el 17 de abril y el Viernes Santo el 18 de abril, dando lugar a un fin de semana largo muy esperado. Pero, ¿ambos días se consideran feriados? ¿Se trabaja? ¿Cómo se paga en caso de asistir al trabajo?

¿El Jueves Santo es feriado en Argentina?

No. Aunque muchos piensen lo contrario, el Jueves Santo no es un feriado nacional, sino un día no laborable. Esta diferencia es clave, ya que implica que queda a criterio del empleador decidir si ese día se trabaja o no.

Si la empresa decide abrir, los empleados deben trabajar con normalidad y no reciben pago extra .

Si el empleador otorga el día libre, no se descuenta del salario.

En general, no hay actividades estatales, educativas ni bancarias durante el Jueves Santo.

Los comercios suelen abrir en horario habitual o medio día, dependiendo del rubro.

¿Cómo se paga el Viernes Santo si se trabaja?

A diferencia del jueves, el Viernes Santo (18 de abril) sí es un feriado nacional, reconocido por la Ley de Contrato de Trabajo 20.744. Eso significa que quienes trabajen ese día deben cobrar el doble.

¿Cómo se calcula el pago doble?

Dividí tu salario mensual por 25 (no por 30). Ese valor diario se multiplica por dos. Se suma al salario bruto del mes.

Este beneficio se aplica a todos los trabajadores en relación de dependencia que deban cumplir funciones el viernes.

Feriados 2025 en Argentina: claves del calendario

Además de Semana Santa, el calendario 2025 incluye varios feriados nacionales y fines de semana largos: