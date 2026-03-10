Se vende la Renault Fuego de Maradona: un símbolo del fútbol y la cultura argentina

El vehículo deportivo que el astro del fútbol adquirió en 1991, vuelve al mercado en impecables condiciones tras más de tres décadas. Con apenas 67.000 kilómetros la cupé se presenta como una pieza de colección que combina historia automotriz y el legado del máximo ídolo del fútbol argentino.

La histórica Renault Fuego GTA Max que perteneció a Diego Armando Maradona en los años 90 volvió al mercado y despertó un enorme interés entre fanáticos y coleccionistas. El vehículo, adquirido por el Diez en 1991, se encuentra en perfecto estado de conservación y se ofrece por un valor cercano a los 65.000 dólares.

El auto fue comprado por Maradona cuando regresó a la Argentina tras su paso por el Napoli y la suspensión que lo alejó de las canchas europeas. La cupé, considerada en su momento un modelo de lujo y modernidad, acompañó al astro en diversas apariciones públicas, entre ellas su visita al programa de Marcelo Tinelli, donde se lo vio al volante.

Con apenas 67.000 kilómetros recorridos, la Fuego se mantiene prácticamente como nueva. Los sucesivos dueños cuidaron cada detalle, preservando su estado original. Esa conservación impecable, sumada al hecho de haber sido propiedad de Maradona, la convierte en una pieza única dentro del mercado de autos clásicos.

La Renault Fuego fue uno de los modelos más emblemáticos de la industria automotriz argentina en los años 80 y 90. Su diseño deportivo y su potencia la hicieron muy popular en su época. Que Maradona haya elegido este vehículo refuerza su carácter de ícono cultural y lo vincula directamente con la vida cotidiana del ídolo.

La venta de objetos personales de Maradona siempre genera repercusión. Desde camisetas históricas hasta relojes o autos, cada artículo vinculado al Diez se transforma en un símbolo de identidad nacional y en un recordatorio de su influencia más allá del fútbol. La Fuego no escapa a esa lógica y vuelve a poner en escena la relación entre el jugador y la cultura popular.

Este automóvil también refleja un momento particular en la vida del astro. Tras años de gloria en Europa, Maradona regresaba a la Argentina en medio de polémicas y sanciones. La Fuego fue parte de esa etapa de transición, donde el ídolo buscaba reencontrarse con su gente y con su país.

Para los coleccionistas, la oportunidad de adquirir este vehículo es única. No se trata solo de un modelo clásico en excelente estado, sino de un objeto con un valor histórico incalculable. La conexión con Maradona multiplica su atractivo y lo posiciona como una pieza de museo.

El precio de venta, estimado en 65.000 dólares, refleja tanto su valor material como el peso simbólico de haber pertenecido al máximo ídolo del fútbol argentino. En el mercado internacional, este tipo de objetos suele alcanzar cifras aún mayores, especialmente cuando se trata de figuras de la talla de Maradona.

La Renault Fuego de Maradona es, en definitiva, mucho más que un auto. Es un testimonio de la relación entre el astro y la cultura argentina, un objeto que condensa pasiones, recuerdos y símbolos de una época. Su venta actual reaviva la memoria de aquellos años y confirma que todo lo que rodea al Diez sigue teniendo un magnetismo único.

El destino final de la cupé todavía es incierto, pero lo que está claro es que seguirá siendo un símbolo de la pasión argentina por el fútbol y por su máximo ídolo.