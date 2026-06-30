Se difundieron audios de Adorni: “te voy a dar todo el soporte que necesites, despreocupate”

Los mensajes fueron enviados al contratista Matías Tabar pocos días antes de que declarara ante la Justicia por el presunto caso de enriquecimiento ilícito.

La investigación por presunto enriquecimiento ilícito que involucra al exjefe de Gabinete, Manuel Adorni, sumó un nuevo capítulo tras la difusión de una serie de audios que el exfuncionario le envió al constructor Matías Tabar, uno de los testigos de la causa. Los mensajes fueron registrados pocos días antes de que el contratista prestara declaración ante el fiscal federal Gerardo Pollicita, circunstancia que generó nuevas repercusiones tanto en el ámbito judicial como político.

De acuerdo con el material incorporado al expediente y difundido públicamente, los mensajes fueron enviados a fines de abril, cuando Tabar ya había sido citado para declarar en el marco de la investigación.

En uno de los audios, el exfuncionario expresa: “te tengo que hablar hace como diez o quince días. Este fin de semana voy a ir a Indio, así que si querés hablamos ahí, que voy a estar más tranquilo por el tema del 4 de mayo”.

En el mismo mensaje agrega una frase que luego se convirtió en el eje de la polémica: “obviamente, te voy a dar todo el soporte que necesites, despreocupate, como hice con todos. Contás con todo lo que yo te pueda ayudar”.

Según trascendió, la referencia al 4 de mayo correspondía a la fecha prevista para la declaración del contratista ante la Justicia.

Quién es Matías Tabar y por qué su testimonio es importante

Matías Tabar fue el responsable de realizar distintas refacciones en la propiedad ubicada en Indio Cuá, en el partido bonaerense de Exaltación de la Cruz, inmueble que forma parte de la investigación judicial.

El constructor había manifestado previamente que parte de los pagos por esos trabajos se habrían realizado en dólares y fuera de los registros formales, una declaración que cobró relevancia dentro de la causa que investiga el patrimonio del exfuncionario.

Pese al contacto previo reflejado en los audios, Tabar finalmente compareció ante el fiscal federal y prestó declaración testimonial.

Si bien el contenido de los audios no implica por sí mismo una responsabilidad penal, distintos sectores consideran que las conversaciones podrían ser analizadas por la Justicia para determinar si existió algún intento de influir sobre un testigo antes de su declaración.

Hasta el momento, no hubo un pronunciamiento judicial que determine el alcance legal de esas comunicaciones.

La causa sigue avanzando

La difusión de los audios se conoce pocos días después de la salida de Manuel Adorni de la Jefatura de Gabinete y mientras continúa la investigación por presunto enriquecimiento ilícito.

El expediente permanece bajo la órbita de la Justicia Federal, que continúa recolectando pruebas y tomando declaraciones para determinar si existieron irregularidades en la evolución patrimonial del exfuncionario.