Se casa Lali: el álbum íntimo de su despedida de soltera en Brasil

La artista compartió imágenes de un viaje con amigas en Río de Janeiro, donde se mezclaron playa, disfraces y guiños a Pedro Rosemblat, en la antesala de una boda que promete ser uno de los grandes eventos del año.

La cuenta regresiva para el casamiento de Lali Espósito ya comenzó y, como anticipo, la cantante y actriz publicó un álbum íntimo de su despedida de soltera en Río de Janeiro. El viaje reunió a su círculo más cercano de amigas y colegas, con varios días de playa, cenas y noches de fiesta que tuvieron como escenario los barrios de Leblon e Ipanema.

Entre las invitadas estuvieron Mery del Cerro, Cande Vetrano, Justina Bustos, la productora Morena Fernández Quinteros y Sol Jaite, integrante del equipo creativo de Lali. Todas compartieron en redes sociales imágenes del festejo, que incluyó disfraces de conejitas, accesorios de novia y hasta una máscara con el rostro de Pedro Rosemblat, el futuro marido de la artista.

Los detalles llamativos no faltaron: encendedores personalizados con frases irónicas como “Ni en pedo me caso” y “Ay, no, es un gastadero de dinero”, lentes con la palabra Bride y souvenirs que reflejaron el humor característico de Lali. La propia cantante resumió el espíritu del encuentro con una frase que se viralizó: “Celebro a mis amigas. Celebro el amor. Celebrar nos sale re bien”.

El festejo se extendió durante varios días, con momentos de playa, tragos y boliche, en un clima que combinó intimidad y diversión. El álbum compartido en redes mostró a Lali vestida de blanco, mientras sus amigas lucían versiones en negro, reforzando la estética de la despedida.

La boda con Pedro Rosemblat, conductor del streaming Gelatina, fue anunciada en enero de este año. Aunque la pareja mantiene en reserva la fecha exacta, se espera que el enlace se realice en los próximos meses y que se convierta en uno de los acontecimientos más comentados del espectáculo argentino.

En paralelo, Lali atraviesa un gran momento profesional. Tras dos shows multitudinarios en River, con más de 160.000 espectadores, se prepara para presentarse nuevamente el 26 de septiembre en el Estadio Monumental, cierre de su gira No vayas a atender cuando el demonio llama.

La despedida de soltera en Brasil confirma el estilo de Lali: una artista que combina éxito internacional con cercanía a su grupo íntimo, y que convierte cada paso personal en un acontecimiento cultural.