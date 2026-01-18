¡Se agranda la familia! Santiago Giorgini compartió la noticia más tierna

El chef y su esposa Juliana León revelaron en redes sociales que su hija mayor espera una bebé.

El reconocido chef Santiago Giorgini y su esposa, la influencer Juliana León, compartieron una noticia que conmovió a sus seguidores: su hija mayor, Violeta, está embarazada y la familia se prepara para recibir a una nueva integrante. El anuncio se realizó a través de las redes sociales de León, conocida por su proyecto “Madre In Argentina”, donde expresó la felicidad que atraviesan en este momento.

La publicación, realizada en medio de sus vacaciones, incluyó un mensaje cargado de emoción y un carrusel de imágenes familiares. “Nuestra bebita mayor está esperando una bebita”, escribió Juliana, dejando en claro la ilusión que sienten por esta etapa. En las fotos se los ve abrazando a su hija y celebrando junto al futuro padre y a la hija menor de la pareja, Nina.

La noticia generó gran repercusión entre los seguidores de ambos, quienes destacaron la ternura del anuncio y la forma en que la pareja decidió compartirlo. Con más de 30 años de relación, Giorgini y León se mostraron agradecidos por la posibilidad de vivir este nuevo rol con la energía de sus 50 años, resaltando la importancia de disfrutar el presente y mirar hacia adelante.

El cocinero, figura reconocida en la televisión argentina, y la influencer, que ha construido una comunidad sólida en Instagram, aprovecharon el momento para reflexionar sobre el paso del tiempo y la llegada de nuevas generaciones. “No vale la pena desperdiciar ni un segundo en nostalgia, porque el futuro está esperando”, expresó León en su mensaje.

La llegada de una nueva vida marca un capítulo lleno de ilusión y reafirma la vigencia de la pareja, que continúa compartiendo con su público cada etapa de su historia personal y profesional.