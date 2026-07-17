Scaloni ya tiene el equipo para la final del Mundial 2026, pero mantiene el misterio antes del duelo con España

El entrenador de la Selección argentina evitó confirmar la formación para enfrentar a España, aunque reconoció que varios futbolistas llegan con molestias físicas. También elogió a Lionel Messi, analizó al rival y destacó el vínculo que la Scaloneta construyó con los hinchas.

La cuenta regresiva para la final del Mundial 2026 ya comenzó y Lionel Scaloni vive las horas previas con la tranquilidad que lo caracteriza, aunque sin perder de vista un detalle clave: el estado físico de varios integrantes del plantel. En la conferencia de prensa previa al choque ante España, el entrenador argentino dejó en claro que ya tiene una idea del equipo, pero prefirió no revelar la formación.

La Selección argentina buscará este domingo un nuevo título mundial frente a una España que llega en un gran momento futbolístico. El partido se disputará desde las 16 (hora argentina) en el MetLife Stadium, de Nueva Jersey.

Scaloni no confirmó el equipo, pero admitió que hay jugadores que no están al cien por ciento

El técnico explicó que la decisión sobre los once titulares se tomará después de evaluar la evolución física de algunos futbolistas. “Recién estamos descansando. Hay jugadores que todavía no están al 100% y veremos cómo llegan para definir el equipo”, sostuvo.

A pesar de esa situación, Scaloni transmitió confianza sobre el presente del plantel y remarcó que Argentina llega preparada para afrontar una nueva final. “Estamos bien. Siempre hay aspectos para mejorar, pero este grupo ha demostrado durante todo el torneo por qué volvió a estar entre los mejores del mundo”, afirmó.

El entrenador también dedicó varios minutos a analizar al rival y reconoció que enfrentará a uno de los equipos más fuertes del campeonato. Para Scaloni, España comparte muchas características futbolísticas con la Albiceleste.

“Los dos equipos intentan construir desde la posesión de la pelota. Tenemos estilos bastante similares, con algunas diferencias en los movimientos o en las posiciones, pero ambos buscamos jugar”, explicó.

Además, destacó el crecimiento del conjunto español a lo largo del torneo. “Creo que fueron de menor a mayor y jugaron un gran partido frente a Francia. Llegaron con méritos a esta final”, agregó.

Scaloni elogió a Lamine Yamal y bromeó sobre cómo frenarlo

Consultado por el joven delantero español Lamine Yamal, una de las grandes figuras del campeonato, Scaloni respondió con humor. “Lo ideal sería encerrarlo en la habitación para que no juegue“, bromeó entre risas.

Sin embargo, enseguida destacó el talento del atacante. “Es un futbolista extraordinario y un patrimonio del fútbol mundial. Pero nosotros intentaremos imponer nuestro juego y controlar sus virtudes como hacemos siempre”, explicó.

Uno de los momentos más emotivos de la conferencia llegó cuando el entrenador habló sobre Lionel Messi, quien disputará una nueva final mundialista.

Scaloni no ocultó su admiración por el capitán argentino y resaltó el enorme nivel que mantiene a los 39 años. “Es historia pura. Que esté jugando otra final del mundo a esta edad es algo increíble. Hay que disfrutar cada minuto que nos regala“, expresó.

Ante la consulta sobre un eventual retiro de Messi de la Selección tras el Mundial, el entrenador evitó hacer especulaciones. “No lo sé. Esa respuesta solamente la tiene él”, respondió.

El orgullo por el plantel y el mensaje para los hinchas argentinos

Más allá del aspecto futbolístico, Scaloni puso en valor el camino recorrido por este grupo de jugadores y el impacto que volvió a generar la Selección en la sociedad.

“Lo que hicieron estos futbolistas durante todos estos años es extraordinario. Recuperamos algo muy importante: que la gente vuelva a unirse alrededor de la Selección”, señaló.

También dedicó unas palabras para los millones de argentinos que acompañarán al equipo desde distintos lugares del país y del mundo. “Es imposible no emocionarse cuando vemos lo que genera la Selección. Sabemos lo que significa para nuestra gente y jugamos también por ellos”, concluyó.