Salvaje pelea de tránsito: se quiso defender con un rifle y terminó internado con hundimiento de cráneo

Una pelea de tránsito terminó con un hombre internado en terapia intensiva por hundimiento de cráneo tras ser golpeado con una llave de tuercas. El agresor fue imputado por homicidio en grado de tentativa y quedó detenido luego de que los vecinos intentarán lincharlo.

Una nueva pelea de tránsito en el conurbano bonaerense terminó con un hombre internado en terapia intensiva tras recibir un fuerte golpe en la cabeza con una llave. El hecho ocurrió este lunes en Castelar, partido de Morón, y quedó registrado por cámaras de seguridad y celulares de vecinos que intervinieron.

La secuencia comenzó tras un presunto roce entre una Ford Ranger negra en la que viajaba Darío Vargas junto a su esposa e hijo, y una Fiat Fiorino ocupada por dos hermanos, identificados como Oscar Ricardo (46) y Ceferino Maciel (60), empleados de una casa de automatización de portones.

Según testigos, luego del intercambio verbal ambos ocupantes de la utilitaria descendieron del vehículo e increparon al conductor de la camioneta. En los videos que se viralizaron se observa cómo uno de los trabajadores golpea la Ford Ranger con un palo, mientras el hijo de la víctima intenta calmar la situación con las manos en alto.

En ese contexto, el conductor de la camioneta tomó lo que sería un rifle de aire comprimido que llevaba en el vehículo. Sin embargo, no llegó a desenfundarlo: lo sostuvo por el cañón para intentar marcar distancia.

Fue entonces cuando, según muestran las imágenes, uno de los hermanos lo atacó por detrás con una llave de tuercas y le propinó un golpe en la cabeza que lo dejó inconsciente sobre el asfalto. Mientras el hijo corría a asistir a su padre, varios vecinos y transeúntes comenzaron a intervenir. En medio de la tensión, el agresor habría intentado volver a utilizar la herramienta, pero un grupo de personas logró reducirlo.

Tras inmovilizarlo, lo arrojaron al suelo y lo golpearon reiteradamente, en una escena que también quedó registrada en video y que expone el nivel de violencia que escaló en pocos minutos.

Estados Alterados en Castelar: otra discusión que empezó a las piñas y casi termina en tragedia.@gcondotto brinda más información. Mirá más #TelefeNoticias en vivo en https://t.co/akQDfBznFk pic.twitter.com/Z2SQTWrLuH — Telefe Noticias (@telefenoticias) February 23, 2026

El hombre herido fue asistido por personal del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) y trasladado al Hospital San Juan de Dios de Ramos Mejía, donde permanece internado en terapia intensiva con diagnóstico de hundimiento de cráneo.

En la causa interviene la UFI Nº 5 de Morón, a cargo del fiscal Claudio Oviedo, quien imputó a Oscar Ricardo Maciel por el delito de homicidio simple en grado de tentativa. El acusado se negó a declarar y quedó detenido en una comisaría de Castelar.