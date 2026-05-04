Salieron en un crucero desde Ushuaia y tres personas murieron por Hantavirus: cómo se contagia

El buque permanece varado frente a Cabo Verde tras detectarse un brote de hantavirus. Investigan el origen del contagio y refuerzan protocolos internacionales para evitar la propagación del brote.

Lo que comenzó como un viaje turístico desde Argentina terminó en una crisis sanitaria a nivel internacional. Un crucero que zarpó desde Ushuaia permanece aislado frente a las costas de Cabo Verde tras confirmarse un brote de hantavirus en alta mar, con un saldo de tres personas fallecidas y varios casos sospechosos.

La embarcación, identificada como MV Hondius, transportaba cerca de 170 pasajeros cuando comenzaron a detectarse los primeros síntomas compatibles con la enfermedad. Ante esta situación, las autoridades del archipiélago africano decidieron prohibir el desembarco para evitar un posible foco de contagio en su territorio.

El brote activó de inmediato los protocolos de emergencia sanitaria y puso en alerta a organismos internacionales, que siguen de cerca la evolución de los casos.

Hasta el momento, se registraron seis personas con síntomas, de las cuales tres murieron, una permanece en terapia intensiva y al menos un caso fue confirmado por laboratorio como hantavirus. El resto continúa bajo evaluación.

Los pasajeros permanecen aislados dentro del buque mientras se analizan alternativas para un desembarco controlado o el traslado hacia otro puerto que acepte recibir a los afectados bajo estrictas condiciones de cuarentena.

Cómo se contagia el hantavirus y cuál es el origen del brote

Según explicó el infectólogo Gustavo Echenique, el hantavirus es una enfermedad viral que se transmite principalmente por el contacto con roedores infectados, en especial a través de la inhalación de partículas presentes en su orina, saliva o excrementos.

Una de las claves que investigan los especialistas es el denominado “paciente cero”, ya que el virus tiene un período de incubación de hasta 45 días. Esto implica que el contagio podría haberse producido antes del embarque o durante actividades previas en zonas de riesgo.

Además, existe una variante, como la Andes, que puede presentar transmisión de persona a persona, lo que aumenta la preocupación en contextos cerrados como un barco.

Síntomas del hantavirus: cómo detectarlo a tiempo

Los especialistas advierten que los síntomas del hantavirus pueden confundirse inicialmente con otras enfermedades virales. Entre los principales signos se destacan:

Fiebre alta

Dolor de cabeza intenso

Dolores musculares y articulares

Malestar general

En etapas más avanzadas, el cuadro puede evolucionar hacia un síndrome respiratorio grave, con dificultad para respirar debido a la acumulación de líquido en los pulmones, lo que puede resultar potencialmente mortal.

Según datos epidemiológicos recientes, en el período 2025-2026 se registraron 94 casos de hantavirus en Argentina, distribuidos en 14 jurisdicciones.

En la región de Cuyo, se confirmaron 12 casos, de los cuales 9 corresponden a Mendoza, aunque en su mayoría son considerados casos importados, ya que la provincia no es una zona endémica.

Prevención y recomendaciones clave

Especialistas insisten en que la prevención del hantavirus es fundamental, especialmente en zonas rurales o durante actividades al aire libre. Algunas medidas clave incluyen: