Salario Mínimo Vital y Móvil: sube en septiembre ¿cuánto es lo menos que te pueden pagar por la hora de trabajo?

El Gobierno nacional fijó ocho aumentos mensuales para el Salario Mínimo, Vital y Móvil, que pasará de $376.600 a $437.000 en abril de 2027. La medida también actualiza los topes del Fondo de Desempleo.

El Gobierno nacional fijó un nuevo cronograma de aumentos para el Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM), que contempla subas mensuales desde septiembre de 2026 y llevará el piso salarial a $437.000 en abril de 2027. La medida también actualiza los montos mínimos y máximos del Fondo de Desempleo.

La decisión fue adoptada luego de que fracasaran las negociaciones entre empresarios y representantes sindicales en el Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil, que se reunió el 28 de agosto.

Ante la falta de acuerdo, la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social estableció los nuevos valores mediante la Resolución 4/2026, publicada este miércoles.

Cómo quedará el salario mínimo

El SMVM vigente en agosto de 2026 es de $376.600 para los trabajadores que cumplen una jornada legal completa. Con el nuevo esquema, el incremento será aplicado de manera progresiva durante ocho meses.

Los valores establecidos son:

Septiembre de 2026: $383.800 mensuales y $1.919 por hora.

$383.800 mensuales y $1.919 por hora. Octubre de 2026: $391.200 mensuales y $1.956 por hora.

$391.200 mensuales y $1.956 por hora. Noviembre de 2026: $398.800 mensuales y $1.994 por hora.

$398.800 mensuales y $1.994 por hora. Diciembre de 2026: $406.400 mensuales y $2.032 por hora.

$406.400 mensuales y $2.032 por hora. Enero de 2027: $414.200 mensuales y $2.071 por hora.

$414.200 mensuales y $2.071 por hora. Febrero de 2027: $422.000 mensuales y $2.110 por hora.

$422.000 mensuales y $2.110 por hora. Marzo de 2027: $429.600 mensuales y $2.148 por hora.

$429.600 mensuales y $2.148 por hora. Abril de 2027: $437.000 mensuales y $2.185 por hora.

En el caso de quienes trabajan jornadas reducidas, el salario mínimo deberá abonarse de manera proporcional, de acuerdo con las horas trabajadas.

Por qué el Gobierno fijó el aumento

El nuevo esquema surgió después de que empresarios y sindicatos no lograran alcanzar un consenso sobre el nuevo piso salarial.

Durante la negociación, los representantes empresariales habían propuesto un aumento del 1,8% para septiembre y subas del 1,7% mensual entre octubre y abril. De haberse aplicado esa propuesta, el salario mínimo habría llegado a unos $468.000 en abril de 2027.

Las centrales sindicales, en cambio, reclamaron un incremento significativamente mayor. La CGT, la CTA Autónoma y la CTA de los Trabajadores plantearon que el SMVM debía alcanzar al menos los $911.202 y propusieron llevarlo a $993.300 en diciembre de 2026.

Ante la falta de acuerdo, la Secretaría de Trabajo volvió a establecer los valores mediante un laudo oficial.

También aumentan los topes del Fondo de Desempleo

La resolución también modifica los montos de referencia para el Fondo de Desempleo. La prestación mantiene el mecanismo de cálculo basado en el 75% de la mejor remuneración mensual neta, normal y habitual de los seis meses anteriores al cese laboral.

Sin embargo, el beneficio tiene un piso equivalente al 50% del salario mínimo y un tope máximo del 100% del SMVM.

De esta manera, los límites quedarán establecidos de la siguiente forma:

Mes Mínimo Máximo Septiembre 2026 $191.900 $383.800 Octubre 2026 $195.600 $391.200 Noviembre 2026 $199.400 $398.800 Diciembre 2026 $203.200 $406.400 Enero 2027 $207.100 $414.200 Febrero 2027 $211.000 $422.000 Marzo 2027 $214.800 $429.600 Abril 2027 $218.500 $437.000

Los trabajadores despedidos sin justa causa que cumplan con los requisitos correspondientes pueden solicitar el Fondo de Desempleo ante ANSES.

El nuevo cronograma establece así una actualización gradual del salario mínimo durante ocho meses, aunque el monto final de $437.000 quedará sujeto a la evolución de los precios y a futuras decisiones oficiales.