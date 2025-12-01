Rosalía se emocionó en Argentina: el inesperado dúo con Ángela Torres que hizo historia

En su paso por Buenos Aires, la artista catalana sorprendió al público con un momento inolvidable junto a la cantante argentina. La interpretación compartida de La Perla se convirtió en un fenómeno viral.

La visita de Rosalía a la Argentina dejó momentos inolvidables, y uno de los más comentados fue su participación en el programa Nadie dice nada de Luzu TV. Allí, la cantante catalana compartió escenario con Ángela Torres, quien se animó a interpretar junto a ella el tema La Perla, incluido en el nuevo álbum de Rosalía. La escena se volvió viral por la emoción genuina que ambas transmitieron y por la reacción de Rosalía al escuchar la voz de la artista argentina.

Rosalía se encontraba en Buenos Aires como parte de su gira internacional, que incluyó un show multitudinario en el estadio de Ferro. Su paso por el país no solo estuvo marcado por la música, sino también por gestos de cercanía con el público local: se puso la camiseta de Boca, probó comidas típicas y participó en entrevistas que rápidamente se convirtieron en tendencia. La artista, reconocida mundialmente por su fusión de flamenco, pop y música urbana, volvió a demostrar por qué es una de las figuras más influyentes de la escena global.

Ángela Torres, por su parte, es una de las voces jóvenes más destacadas de la música argentina. Nacida en una familia de artistas, ha sabido construir su propio camino con una propuesta que combina sensibilidad y potencia vocal. Su participación en el programa junto a Rosalía fue un punto de inflexión en su carrera, ya que la exposición internacional y el reconocimiento de una estrella de la talla de Rosalía la posicionaron en un nuevo nivel dentro de la industria.

El momento compartido entre ambas artistas tuvo un impacto inmediato en redes sociales. Rosalía, visiblemente emocionada, elogió la interpretación de Torres con frases como “¡Devoraste!”, mientras la argentina no pudo contener las lágrimas al vivir lo que describió como “el momento más lindo de su vida”. Este cruce espontáneo reforzó la idea de que la música puede tender puentes entre culturas generando instantes de conexión auténtica.

El nuevo álbum de Rosalía, titulado Lux, ha sido considerado por la crítica como uno de los lanzamientos más innovadores del año. Con un concepto que explora lo espiritual y lo experimental, la artista catalana se anima a cantar en trece lenguas distintas y a colaborar con figuras de renombre como Björk, Estrella Morente y la Orquesta Sinfónica de Londres. Dentro de este trabajo se encuentra La Perla, la canción que interpretó junto a Ángela Torres y que se convirtió en un fenómeno viral.

La repercusión del encuentro entre ambas artistas se explica por la magnitud de Rosalía, una cantante global con múltiples premios Grammy y Latin Grammy, y por el talento emergente de Torres, que representa a la nueva generación de intérpretes argentinos. La combinación de sus voces en un mismo escenario fue celebrada como un símbolo de intercambio cultural y artístico.

El álbum Lux debutó en el puesto número 4 del Billboard 200 y recibió elogios incluso desde ámbitos inesperados, como el Vaticano, que destacó su dimensión espiritual. Con esta propuesta, Rosalía consolida su lugar como una artista que desafía etiquetas y redefine los límites de la música global.