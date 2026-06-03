Robó un comercio, el dueño lo encontró y terminó arrastrándolo por la calle con una camioneta

El comerciante acusó al hombre de haberle robado, lo redujo por sus propios medios y protagonizó una violenta secuencia por las calles de Zárate.

Una impactante escena ocurrió en la ciudad bonaerense de Zárate y se volvió viral en las últimas horas. Un comerciante decidió enfrentar al hombre al que señalaba como responsable de un robo en su negocio, pero la situación terminó de una manera que nadie imaginaba. El hecho quedó registrado por vecinos y cámaras de seguridad, que captaron el momento en que el sospechoso fue atado a una camioneta y trasladado por distintas calles del barrio ante la mirada de decenas de personas.

Según trascendió, todo se originó luego de un robo ocurrido en un autoservicio de la zona. Tras el hecho, el dueño del comercio logró identificar al presunto autor y decidió ir hasta su domicilio para reclamarle por lo sucedido.

Al encontrarse cara a cara, se produjo una fuerte discusión. De acuerdo con la reconstrucción inicial de los investigadores, durante el altercado el sospechoso habría exhibido un cuchillo para amenazar al comerciante.

Sin embargo, el comerciante logró reducirlo. Las imágenes muestran cómo el hombre fue sujetado con una soga a una camioneta Ford Ranger y obligado a recorrer varias cuadras.

En algunos tramos del recorrido el sospechoso logró correr detrás del vehículo, mientras que en otros fue arrastrado sobre la calle. La secuencia ocurrió a plena luz del día y fue observada por numerosos vecinos que no podían creer lo que estaba sucediendo.

Uno de los videos captó el momento en que la camioneta frenó bruscamente y el hombre cayó al suelo tras impactar contra la parte trasera del vehículo. Luego, el comerciante descendió, ajustó la soga y continuó con el recorrido.

🚨 DETUVO AL LADRÓN DE SU LOCAL, LO ATÓ A LA CAMIONETA Y LO ENTREGÓ A LA POLICÍA

– Fue en Zárate. pic.twitter.com/11HYXGktmB — Vía Szeta (@mauroszeta) June 3, 2026

La situación se volvió aún más tensa cuando el comerciante decidió detener la marcha y trasladar al acusado hasta un árbol.

Allí lo dejó atado mientras le recriminaba el supuesto robo ocurrido en su local. Testigos registraron además insultos y amenazas durante el episodio. Tras conocerse los videos, intervino la fiscalía correspondiente para esclarecer lo ocurrido.

La investigación avanza en dos líneas paralelas: una relacionada con el robo denunciado en el comercio y otra vinculada a las lesiones sufridas por el hombre que fue reducido y arrastrado por las calles.

Por el momento, las autoridades judiciales trabajan para determinar las responsabilidades de cada uno de los involucrados y reconstruir con precisión toda la secuencia.