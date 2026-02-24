Rescataron a una menor que intentaban sacar del país en un colectivo que iba de Buenos Aires a Jujuy

Una adolescente de 15 años fue rescatada en un micro de larga distancia que viajaba de Buenos Aires a Jujuy, luego de que un pasajero denunciara que intentaban sacarla del país sin documentación y bajo los efectos de estupefacientes.

Una adolescente de 15 años fue rescatada por fuerzas de seguridad cuando una pareja intentaba trasladarla en un micro de larga distancia desde Buenos Aires hacia Jujuy, con la presunta intención de cruzar la frontera hacia Perú de manera ilegal. El caso es investigado como trata de personas agravada y ya cuenta con dos imputados con prisión preventiva. El procedimiento se activó tras la denuncia de un pasajero que advirtió una situación sospechosa durante el viaje.

El colectivo había partido desde el barrio porteño de Balvanera con destino final en Jujuy. Durante el trayecto, un hombre que viajaba en la misma unidad observó actitudes que le llamaron la atención: un adulto de alrededor de 40 años se mostraba excesivamente afectuoso con la adolescente y evitaba que se le viera el rostro, que permanecía cubierto con gorra y capucha. Junto a ellos viajaba una mujer.

Según trascendió, el testigo notó que la joven no podía hablar libremente y que el hombre respondía por ella. Ante la sospecha, dio aviso a la Gendarmería Nacional Argentina, que interceptó el micro sobre la Ruta Nacional 9, a la altura del kilómetro 152.

Al revisar la nómina de pasajeros, los efectivos constataron que la adolescente no figuraba en el registro, no tenía pasaje ni documentación que acreditara su identidad. Los dos adultos fueron detenidos en el lugar.

De acuerdo a fuentes judiciales, la joven presentaba un cuadro de somnolencia aguda y dificultades para mantenerse despierta, lo que reforzó las sospechas de que podría haber estado bajo efectos de sustancias.

En una declaración reservada posterior, la adolescente confirmó su edad y relató que la estaban llevando a Perú para transportar droga. Según su testimonio, vivía en situación de calle junto a su madre y había sido captada con promesas de dinero, vivienda y un auto. Cuando expresó dudas, comenzaron las amenazas.

Investigación por trata y movimientos migratorios irregulares

La causa sumó informes de la Dirección Nacional de Migraciones y de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex), que detectaron movimientos migratorios irregulares entre Argentina y Perú por parte de los imputados.

Finalmente, la Cámara Federal porteña, con las firmas de los jueces Martín Irurzun y Eduardo Guillermo Farah, confirmó el procesamiento con prisión preventiva de ambos acusados bajo el delito de trata de personas agravada.