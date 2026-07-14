Repuntó la venta de autos usados en Argentina: cuánto sale hoy un Gol 2020

El mercado de los autos usados mostró una fuerte recuperación durante junio y alcanzó el mejor nivel de ventas del año. El Volkswagen Gol volvió a liderar el ranking de los modelos más vendidos, mientras que el Chevrolet Classic 2016 continúa siendo una de las opciones más buscadas por quienes buscan un vehículo económico.

El mercado de autos usados cerró junio con una marcada recuperación luego de varios meses de resultados irregulares. Según el último informe de la Cámara del Comercio Automotor (CCA), durante el sexto mes del año se registró el mayor volumen de operaciones de 2026. Entre los vehículos con mayor movimiento volvieron a destacarse el Volkswagen Gol, la Toyota Hilux y el Chevrolet Classic, que siguen liderando las preferencias de los compradores argentinos.

De acuerdo con los datos oficiales difundidos por la CCA, durante junio se concretaron 155.492 transferencias de vehículos usados en todo el país.

La cifra representa un crecimiento interanual del 8,59% respecto de junio de 2025 y un aumento del 7,94% frente a mayo de este año. El desempeño convirtió a junio en el mejor mes del año para el sector y permitió recuperar parte del terreno perdido durante los primeros meses de 2026.

Sin embargo, el balance semestral todavía continúa en terreno negativo. Entre enero y junio se comercializaron 891.628 autos usados, un 2,92% menos que en el mismo período del año pasado, cuando se habían registrado 918.404 operaciones.

Cuáles fueron los autos usados más vendidos en junio de 2026

El ranking volvió a estar encabezado por modelos tradicionales del mercado argentino, que mantienen una alta demanda por su confiabilidad, disponibilidad de repuestos y costos de mantenimiento.

Los autos usados con más transferencias durante junio fueron:

Volkswagen Gol y Gol Trend: 8.135 unidades. Toyota Hilux: 6.051 unidades. Chevrolet Corsa y Classic: 4.204 unidades. Ford Ranger: 3.982 unidades. Volkswagen Amarok: 3.841 unidades.

También se ubicaron entre los modelos más comercializados el Peugeot 208, Ford EcoSport, Toyota Corolla, Ford Ka y Fiat Palio.

Cuánto cuesta un Volkswagen Gol o una Toyota Hilux

Además del volumen de ventas, la Cámara del Comercio Automotor publicó los valores de referencia de los modelos más buscados en el mercado de segunda mano.

Los precios aproximados son los siguientes:

Volkswagen Gol Trendline 1.6: $15.550.000 .

. Toyota Hilux DX 4×2: $22.468.000 .

. Chevrolet Classic 2016: $8.416.000 .

. Ford Ranger XL: $18.409.000 .

. Volkswagen Amarok Trend: $19.098.000 .

. Peugeot 208 Like: $14.606.000 .

. Ford EcoSport S: $18.472.000 .

. Toyota Corolla XLI: $20.545.000 .

. Ford Ka S: $12.696.000 .

. Fiat Palio Active: $11.164.000.

Los valores pueden variar según el estado del vehículo, el kilometraje, el equipamiento y la región donde se comercialice.

Por qué siguen siendo los modelos más elegidos

El informe muestra que muchos compradores continúan priorizando vehículos con amplia trayectoria en el mercado argentino. Modelos como el Volkswagen Gol, el Chevrolet Classic o la Toyota Hilux mantienen una alta demanda gracias a factores como:

Bajo costo de mantenimiento.

Repuestos fáciles de conseguir.

Buena reventa.

Confiabilidad mecánica.

Estas características hacen que, incluso con el crecimiento de la oferta de vehículos más nuevos, continúen encabezando las operaciones del mercado de autos usados

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