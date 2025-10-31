Renunció el Jefe de Gabinete Guillermo Francos y Lisandro Catalán, ministro del Interior

Tras varias semanas de rumores, Guillermo Francos presentó su renuncia a la Jefatura de Gabinete y fue reemplazado por Manuel Adorni. Horas más tarde, Lisandro Catalán también dejó su cargo como ministro del Interior, profundizando los cambios dentro del Gobierno de Javier Milei.

El Gobierno nacional volvió a sacudirse este viernes con la renuncia de dos funcionarios clave: Guillermo Francos, hasta hoy jefe de Gabinete, y Lisandro Catalán, ministro del Interior. Ambas salidas se produjeron en medio de semanas de versiones sobre reestructuraciones dentro del Ejecutivo y de un clima político marcado por tensiones internas.

Francos confirmó su decisión tras reunirse por la tarde con el presidente Javier Milei en la Quinta de Olivos. A través de un comunicado publicado en sus redes sociales, el funcionario formalizó su salida: “Ante los persistentes trascendidos sobre modificaciones en el Gabinete Nacional, me dirijo a Usted con el objeto de presentarle mi renuncia al cargo de Jefe de Gabinete de Ministros, para que pueda afrontar sin condicionamientos la etapa de gobierno que se inicia luego de las elecciones nacionales del pasado 26 de octubre”, escribió Francos.

En el mismo texto, agradeció al mandatario “la oportunidad de servir con lealtad y patriotismo a nuestro país y a su gobierno”. Su lugar será ocupado por Manuel Adorni, actual vocero presidencial, quien asumirá el cargo en los próximos días.

Durante su gestión, Guillermo Francos tuvo un papel central en la articulación política con las provincias y el Congreso. De hecho, su último acto oficial fue la reunión con 18 gobernadores y dos vicegobernadores que se realizó el jueves en el Salón Eva Perón de la Casa Rosada, junto a Lisandro Catalán, con el objetivo de “encontrar mecanismos de diálogo y consensos”.

Aunque no dio precisiones sobre su futuro, trascendió que podría ocupar un cargo diplomático en los próximos meses, una posibilidad que el ex funcionario no confirmó ni desmintió.

La renuncia de Lisandro Catalán

Horas después de conocerse la salida de Francos, Lisandro Catalán también presentó su renuncia al Ministerio del Interior. Lo hizo a través de un mensaje publicado en su cuenta oficial de X (ex Twitter), en el que agradeció la confianza del presidente Milei.

“Señor presidente de la Nación: me dirijo a usted para presentarle mi renuncia al cargo de ministro del Interior, que he tenido el honor de desempeñar bajo su conducción. Agradezco profundamente la confianza que ha depositado en mí para iniciar una etapa de diálogo y consensos”, escribió Catalán.

Además, aseguró que seguirá apoyando al espacio político oficialista: “Voy a seguir acompañando esta gestión y a La Libertad Avanza, porque estoy convencido de que las ideas de la libertad son las que van a transformar a la Argentina”.