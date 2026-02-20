Reforma laboral: sin el artículo 44 ¿qué pasa si te lesionás en el gimnasio o jugando al fútbol?

El oficialismo logró la aprobación en Diputados tras una sesión cargada de tensiones, pero debió retirar el artículo que modificaba las licencias por enfermedad; ahora el proyecto vuelve al Senado con cambios y sin alteraciones en el cobro del 100% del salario durante ausencias médicas.

Tras una sesión caliente, con fuertes cruces y momentos de tensión, la Cámara de Diputados aprobó la reforma laboral. Sin embargo, como el proyecto sufrió modificaciones respecto de la versión que contaba con media sanción del Senado, la iniciativa volverá a la Cámara Alta para su tratamiento definitivo en los próximos días.

El cambio más relevante fue la eliminación del artículo que proponía modificar el régimen de licencias por enfermedad, uno de los puntos que había generado mayor controversia tanto en el Congreso como entre empresarios y sindicatos.

Frente al rechazo creciente de bloques aliados y la presión sindical, el oficialismo decidió retirar el capítulo más polémico para garantizar la aprobación del resto del paquete.

De esta manera, quienes se ausenten de sus puestos de trabajo por enfermedad continuarán percibiendo el 100% de su salario bajo el esquema vigente en la Ley de Contrato de Trabajo (LCT), sin modificaciones en los plazos ni en la forma de pago.

De esta manera, si te lesionás jugando al fútbol o en el gimnasio, vas a seguir cobrando el 100% de tu sueldo como hasta ahora.

Qué planteaba el artículo eliminado

El artículo 44 del proyecto buscaba transformar de manera sustancial el sistema de licencias médicas. Entre otras modificaciones, proponía segmentar el pago del salario según el origen de la afección y la conducta del trabajador.

La iniciativa contemplaba que, si se comprobaba una conducta voluntaria y riesgosa por parte del empleado, si bien era un gris practicar deportes estaba dentro de estas conductas, el salario durante la licencia descendiera al 50%. En el resto de los casos, la remuneración se reduciría al 75% del sueldo habitual. Además, se introducían límites para enfermedades crónicas y restricciones para episodios reiterados en el tiempo.

Al caerse este capítulo, el régimen argentino mantiene su formato tradicional: el empleador debe abonar el salario completo durante un período que varía entre tres y seis meses según la antigüedad del trabajador, y hasta doce meses en caso de quienes tengan familiares a cargo. La remuneración conserva su carácter salarial, con el correspondiente pago de cargas sociales y aportes a la seguridad social.

El sistema tampoco distingue el origen ni la reiteración de la enfermedad, ni establece diferencias vinculadas a la conducta del empleado.

Presión política y empresarial

La decisión de retirar el artículo no fue casual. En la previa del debate, el Gobierno advirtió que no contaba con los votos suficientes para sostener una reforma que implicara recortes en un derecho laboral considerado sensible. Para evitar un revés legislativo, optó por priorizar la aprobación general del proyecto.

El debate sobre las licencias médicas forma parte de una discusión de larga data en el ámbito empresario. La Unión Industrial Argentina (UIA) fue uno de los actores que más impulsó cambios en el régimen actual. Entre sus argumentos, sostuvo que la Argentina presenta una asimetría respecto de países vecinos, donde el costo de las enfermedades se mutualiza a través de fondos estatales o seguros específicos, luego de un período inicial cubierto por la empresa.

Durante el tratamiento parlamentario se analizaron alternativas como el pago del salario neto (sin cargas sociales), que la seguridad social asumiera parte del costo tras los primeros meses de licencia, o que en casos de enfermedades graves el salario se abonara en su totalidad pero sin carácter remunerativo. Ninguna de estas propuestas logró el consenso necesario para ser incluida en el dictamen final.

El sector empresario, aunque mantiene su preocupación por el impacto financiero de las licencias prolongadas y por lo que denomina “industria del certificado médico”, aceptó la eliminación del artículo para no poner en riesgo otros puntos de la reforma que considera clave para la reactivación laboral y la reducción de la litigiosidad.

Sin cambios para los trabajadores

Para los trabajadores, la decisión implica que no habrá modificaciones en su salario en caso de enfermedad inculpable. Continuarán cobrando el 100% de sus haberes, con todos los aportes y beneficios sociales vigentes, hasta agotar los plazos establecidos según su antigüedad y situación familiar. Tampoco se alteran los criterios de reincorporación ni los mecanismos de control sobre los certificados médicos.

Con este escenario, la reforma laboral avanza hacia su revisión final en el Senado, mientras uno de los capítulos más discutidos quedó, al menos por ahora, fuera del debate legislativo.