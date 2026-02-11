Reforma laboral: comenzó el debate en el Senado en medio de una jornada maratónica y protestas en Mendoza

El Senado de la Nación inició este martes el debate por la reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional, en una sesión que se anticipa extensa y cargada de tensiones políticas y sociales. Con 32 oradores anotados y 10 titulares de bancada, el tratamiento podría extenderse hasta las 22 si no se producen cambios en el cronograma previsto.

El proyecto, que ya sufrió 28 modificaciones para lograr su ingreso al recinto, divide aguas dentro y fuera del Congreso. Mientras el oficialismo sostiene que cuenta con los votos necesarios para la aprobación en general, persisten dudas sobre algunos artículos en la votación en particular.

Una sesión clave

El debate comenzó cerca de las 11 de la mañana. Entre los primeros expositores estuvieron Patricia Bullrich, Mariana Recalde y la senadora mendocina Mariana Juri. Cada legislador dispone de 20 minutos para intervenir, mientras que los titulares de bancada cuentan con 40 minutos.

Desde el oficialismo aseguran que están dadas las condiciones para que el proyecto obtenga media sanción. Sin embargo, algunas declaraciones, como las de la senadora Flavia Royon, que manifestó desacuerdos con determinados artículos, generan incertidumbre respecto a la votación en particular.

En paralelo, referentes de la mesa política como Diego Santilli y Karina Milei se acercaron al Congreso para seguir de cerca el desarrollo de la sesión.

Los principales puntos de la reforma

El proyecto introduce cambios centrales en el régimen laboral:

Aportes patronales: Se mantiene en 6% el aporte patronal (no baja al 5% como se había planteado inicialmente).

Cuota solidaria sindical: El aporte del 2% al gremio será obligatorio durante los primeros dos años. Luego, el trabajador podrá decidir si continúa realizándolo.

Aportes a cámaras empresariales: Se mantiene el 0,2% obligatorio por dos años, tras lo cual quedará a elección del trabajador.

Uno de los ejes más discutidos es la modificación en el cálculo de indemnizaciones. Según el proyecto, se actualizarán por IPC más un 3%, y no se incluirán aguinaldo ni vacaciones en la base de cálculo. Además, se habilita el pago en cuotas: hasta 6 en el caso de grandes empresas y hasta 12 para pymes.

También se propone la creación de un Fondo de Asistencia Laboral, que obligará a las empresas a constituir una cuenta específica para afrontar eventuales indemnizaciones. Las grandes empresas deberán destinar el 1% mensual de la masa salarial, mientras que las pymes aportarán hasta un 2,5%.

En cuanto a la aplicación de la norma, los cambios regirían para nuevos contratos, ya que las leyes no tienen efecto retroactivo.

Protestas en Mendoza

Mientras el debate avanzaba en Buenos Aires, en Mendoza distintos gremios y organizaciones se concentraron frente a la Legislatura provincial para manifestar su rechazo al proyecto.

Dirigentes sindicales señalaron que la reforma representa un retroceso en derechos laborales conquistados hace más de un siglo. Cuestionaron la falta de convocatoria a paritarias y reclamaron mayor diálogo con el Gobierno provincial y nacional.

También participaron jubilados, organizaciones de derechos humanos y colectivos vinculados a discapacidad, quienes aprovecharon la movilización para visibilizar otras demandas vinculadas a la situación social y económica.

“Vamos a defender hasta la última consecuencia nuestra ley laboral”, expresó uno de los referentes gremiales presentes en la protesta.

Un debate que recién comienza

La reforma laboral toca uno de los ejes más sensibles de la vida económica y social del país: el trabajo y sus condiciones. Con voces a favor y en contra tanto en el recinto como en la calle, el proyecto avanza en una jornada que podría marcar un punto de inflexión en la legislación laboral argentina.

La sesión continúa y el resultado final se conocerá al cierre de una jornada que mantiene en vilo a trabajadores, empresarios y al arco político nacional.