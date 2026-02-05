Recategorización del Monotributo: cuál es la fecha límite para el trámite

El organismo recaudador fijó este jueves como fecha tope para que los contribuyentes ajusten su situación según los ingresos y gastos del último año. El trámite se realiza de manera digital.

Este jueves 5 de febrero vence el plazo para realizar la recategorización del Monotributo, un trámite obligatorio que deben cumplir los contribuyentes para adecuar su situación a los parámetros de facturación y condiciones de los últimos 12 meses. La medida fue establecida por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y corresponde a la primera recategorización del año.

La instancia resulta clave porque permite a cada monotributista ubicarse en la categoría que le corresponde según sus ingresos y demás variables. No hacerlo en tiempo y forma puede derivar en sanciones, multas e incluso en la exclusión del Régimen Simplificado, lo que implica pasar al Régimen General como Responsable Inscripto, con una carga impositiva y administrativa mucho mayor.

De acuerdo al cronograma oficial, el sistema evalúa los ingresos, alquileres, superficie afectada y consumo eléctrico de los últimos 12 meses. No están obligados a recategorizarse quienes mantuvieron los mismos parámetros y no superaron los límites de su categoría actual. En cambio, deben hacerlo quienes hayan superado los topes de facturación, modificado alquileres o cambiado otros parámetros que determinan la escala.

Quiénes deben recategorizarse de manera obligatoria:

Quienes hayan superado el tope de facturación anual de su categoría.

Quienes registraron cambios en el monto de alquileres devengados.

Quienes modificaron otros parámetros que determinan la escala.

Los contribuyentes inscriptos hace menos de seis meses no deben realizar este trámite semestral.

Cómo hacer la recategorización paso a paso:

Ingresar con CUIT y Clave Fiscal al portal de ARCA.

Seleccionar el servicio “Monotributo”.

Acceder a la opción “Recategorización”.

Revisar los datos de facturación que el sistema muestra de forma automática.

Verificar los ingresos brutos acumulados entre enero y diciembre del período evaluado.

entre enero y diciembre del período evaluado. Elegir la nueva categoría, si corresponde, y confirmar la operación.

Una vez finalizado el trámite, el sistema emite el Formulario 184 y la nueva credencial de pago.

Con la actualización del 14,32%, los nuevos topes de facturación del Monotributo 2026 quedaron establecidos de la siguiente manera:

Categoría A: hasta $10.278.539,03

hasta $10.278.539,03 Categoría B: hasta $11.474.024,65

hasta $11.474.024,65 Categoría C: hasta $13.367.436,25

hasta $13.367.436,25 Categoría D: hasta $15.562.133,97

hasta $15.562.133,97 Categoría E: hasta $17.656.965,39

hasta $17.656.965,39 Categoría F: hasta $20.724.843,21

hasta $20.724.843,21 Categoría G: hasta $23.792.721,03

hasta $23.792.721,03 Categoría H (servicios) : hasta $28.529.537,73

: hasta $28.529.537,73 Categoría I: hasta $31.815.719,77

hasta $31.815.719,77 Categoría J : hasta $35.158.490,44

: hasta $35.158.490,44 Categoría K (venta de bienes): hasta $39.273.109,24

Mantener la recategorización del Monotributo al día no solo evita sanciones, sino que también facilita el acceso a créditos, beneficios bancarios y operaciones comerciales sin inconvenientes.