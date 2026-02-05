Recategorización del Monotributo: cuál es la fecha límite para el trámite

El organismo recaudador fijó este jueves como fecha tope para que los contribuyentes ajusten su situación según los ingresos y gastos del último año. El trámite se realiza de manera digital.

Redacción ElNueve.com

Este jueves 5 de febrero vence el plazo para realizar la recategorización del Monotributo, un trámite obligatorio que deben cumplir los contribuyentes para adecuar su situación a los parámetros de facturación y condiciones de los últimos 12 meses. La medida fue establecida por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y corresponde a la primera recategorización del año.

La instancia resulta clave porque permite a cada monotributista ubicarse en la categoría que le corresponde según sus ingresos y demás variables. No hacerlo en tiempo y forma puede derivar en sanciones, multas e incluso en la exclusión del Régimen Simplificado, lo que implica pasar al Régimen General como Responsable Inscripto, con una carga impositiva y administrativa mucho mayor.

De acuerdo al cronograma oficial, el sistema evalúa los ingresos, alquileres, superficie afectada y consumo eléctrico de los últimos 12 meses. No están obligados a recategorizarse quienes mantuvieron los mismos parámetros y no superaron los límites de su categoría actual. En cambio, deben hacerlo quienes hayan superado los topes de facturación, modificado alquileres o cambiado otros parámetros que determinan la escala.

Quiénes deben recategorizarse de manera obligatoria:

  • Quienes hayan superado el tope de facturación anual de su categoría.
  • Quienes registraron cambios en el monto de alquileres devengados.
  • Quienes modificaron otros parámetros que determinan la escala.
  • Los contribuyentes inscriptos hace menos de seis meses no deben realizar este trámite semestral.

Cómo hacer la recategorización paso a paso:

  • Ingresar con CUIT y Clave Fiscal al portal de ARCA.
  • Seleccionar el servicio “Monotributo”.
  • Acceder a la opción “Recategorización”.
  • Revisar los datos de facturación que el sistema muestra de forma automática.
  • Verificar los ingresos brutos acumulados entre enero y diciembre del período evaluado.
  • Elegir la nueva categoría, si corresponde, y confirmar la operación.
  • Una vez finalizado el trámite, el sistema emite el Formulario 184 y la nueva credencial de pago.

Con la actualización del 14,32%, los nuevos topes de facturación del Monotributo 2026 quedaron establecidos de la siguiente manera:

  • Categoría A: hasta $10.278.539,03
  • Categoría B: hasta $11.474.024,65
  • Categoría C: hasta $13.367.436,25
  • Categoría D: hasta $15.562.133,97
  • Categoría E: hasta $17.656.965,39
  • Categoría F: hasta $20.724.843,21
  • Categoría G: hasta $23.792.721,03
  • Categoría H (servicios): hasta $28.529.537,73
  • Categoría I: hasta $31.815.719,77
  • Categoría J: hasta $35.158.490,44
  • Categoría K (venta de bienes): hasta $39.273.109,24

Mantener la recategorización del Monotributo al día no solo evita sanciones, sino que también facilita el acceso a créditos, beneficios bancarios y operaciones comerciales sin inconvenientes.

