Recategorización del Monotributo: cuál es la fecha límite para el trámite

El organismo recaudador fijó este jueves como fecha tope para que los contribuyentes ajusten su situación según los ingresos y gastos del último año. El trámite se realiza de manera digital.
Este jueves 5 de febrero vence el plazo para realizar la recategorización del Monotributo, un trámite obligatorio que deben cumplir los contribuyentes para adecuar su situación a los parámetros de facturación y condiciones de los últimos 12 meses. La medida fue establecida por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y corresponde a la primera recategorización del año.
La instancia resulta clave porque permite a cada monotributista ubicarse en la categoría que le corresponde según sus ingresos y demás variables. No hacerlo en tiempo y forma puede derivar en sanciones, multas e incluso en la exclusión del Régimen Simplificado, lo que implica pasar al Régimen General como Responsable Inscripto, con una carga impositiva y administrativa mucho mayor.
De acuerdo al cronograma oficial, el sistema evalúa los ingresos, alquileres, superficie afectada y consumo eléctrico de los últimos 12 meses. No están obligados a recategorizarse quienes mantuvieron los mismos parámetros y no superaron los límites de su categoría actual. En cambio, deben hacerlo quienes hayan superado los topes de facturación, modificado alquileres o cambiado otros parámetros que determinan la escala.
Quiénes deben recategorizarse de manera obligatoria:
- Quienes hayan superado el tope de facturación anual de su categoría.
- Quienes registraron cambios en el monto de alquileres devengados.
- Quienes modificaron otros parámetros que determinan la escala.
- Los contribuyentes inscriptos hace menos de seis meses no deben realizar este trámite semestral.
Cómo hacer la recategorización paso a paso:
- Ingresar con CUIT y Clave Fiscal al portal de ARCA.
- Seleccionar el servicio “Monotributo”.
- Acceder a la opción “Recategorización”.
- Revisar los datos de facturación que el sistema muestra de forma automática.
- Verificar los ingresos brutos acumulados entre enero y diciembre del período evaluado.
- Elegir la nueva categoría, si corresponde, y confirmar la operación.
- Una vez finalizado el trámite, el sistema emite el Formulario 184 y la nueva credencial de pago.
Con la actualización del 14,32%, los nuevos topes de facturación del Monotributo 2026 quedaron establecidos de la siguiente manera:
- Categoría A: hasta $10.278.539,03
- Categoría B: hasta $11.474.024,65
- Categoría C: hasta $13.367.436,25
- Categoría D: hasta $15.562.133,97
- Categoría E: hasta $17.656.965,39
- Categoría F: hasta $20.724.843,21
- Categoría G: hasta $23.792.721,03
- Categoría H (servicios): hasta $28.529.537,73
- Categoría I: hasta $31.815.719,77
- Categoría J: hasta $35.158.490,44
- Categoría K (venta de bienes): hasta $39.273.109,24
Mantener la recategorización del Monotributo al día no solo evita sanciones, sino que también facilita el acceso a créditos, beneficios bancarios y operaciones comerciales sin inconvenientes.