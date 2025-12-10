Quini 6: un apostador se llevó el premio más grande de la historia ¿qué números jugó y cuánto ganó?

Un hombre de Santa Fe ganó el premio récord de más de $8.800 millones en la modalidad Revancha del Quini 6, mientras la agencia vendedora celebra y el misterioso ganador aún no se presenta a cobrar.

El Quini 6 repartió el premio más grande de su historia. Lo vendió una agencia de Santa Fe. “La Herradura de la Suerte” hizo honor a su nombre. La agencia ubicada en el Barrio América de Reconquista (Santa Fe) vendió la boleta ganadora del Quini 6 Revancha, que otorgó el mayor premio en la historia del juego: más de $8.844 millones. El apostador, oriundo de la misma ciudad, todavía no se presentó a cobrar su fortuna.

Una noche histórica para el Quini 6

En una jornada cargada de expectativas, cálculos y rumores, la modalidad Revancha del Quini 6 entregó un premio que paralizó al país: $8.800 millones, el mayor pozo registrado en 37 años de historia del juego.

La combinación ganadora fue 05-15-25-33-40-45, la misma que compró el vecino de Reconquista que —hasta el momento— no ha dado señales de presentarse ante Lotería de Santa Fe.

Los números ganadores: 05-15-25-33-40-45

Según comunicó el organismo, “el pozo creció a un ritmo nunca visto, impulsado por la expectativa generada en torno a un récord que parecía no tener techo”. Más de 1.700.000 apuestas participaron del sorteo, un número que reafirma el enorme poder de convocatoria del tradicional juego.

Quini 6: cómo se juega y cuánto cuesta apostar

El valor actual del Quini 6 es el siguiente:

Tradicional (Primer Sorteo y La Segunda) : $1.500

Revancha : $500

Siempre Sale : $500

Total por ticket: $2.500

Los sorteos se realizan los miércoles y domingos, y en esta edición no solo hubo récord, sino también vacancia en varias modalidades:

Tradicional: sin ganadores (01-07-15-29-40-45)

La Segunda: también vacante (04-16-29-31-34-45)

Siempre Sale: 70 ganadores, que se llevan más de $5 millones cada uno.

La agencia donde se vendió el ticket millonario

El boleto fue jugado en “La Herradura de la Suerte”, ubicada en General Urquiza 563, frente al CIC del Barrio América. Su dueña, Lidia Ester Soto, conocida como Mariana, recibió la noticia con emoción y una ola inesperada de superstición local.

“La gente viene a tocar la pared para ver si les trae suerte”, contó entre risas.

El sábado, día del sorteo, la agencia atendió a casi 200 clientes, lo que hace imposible identificar al ganador. Soto y su esposo Edgardo aseguraron sentirse “agotados y felices” tras conocer el resultado.

Cuánto cobrará la agencia

Por reglamento, la agencia recibe el 1% del premio, es decir, unos $64 millones, equivalentes a cerca de USD 44.000. Sin embargo, ese dinero será abonado recién cuando el apostador se presente:

“Ojalá que el ganador no olvide cobrar el premio”, insistió la agenciera.

La familia planea destinar parte del monto a mejoras en la casa, un viaje y algunos gustos postergados, pero la prioridad será reinvertir en el local. “Tenemos que seguir igual, no estamos salvados”, afirmó Soto.

Plazo límite para cobrar el premio

El apostador tiene tiempo hasta el 22 de diciembre a las 12 del mediodía para presentarse ante Lotería de Santa Fe. Pasado ese plazo, el premio caduca.

La expectativa en Reconquista crece: nadie conoce al nuevo millonario y la ciudad entera sigue pendiente de su aparición.

Un fenómeno social y económico

El récord alcanzado duplicó las apuestas para los sorteos siguientes y multiplicó las consultas de nuevos jugadores. Para Lotería de Santa Fe, esta edición demostró “la emoción que genera el Quini y la posibilidad real de cambiar la vida en un instante”.