“Queremos desmentir que el Indio Solari tuvo un ACV”: la familia del cantante contra una fake news

Luego de que en varios medios señalaran que el popular canante habría sufrido un accidente cardiovascular este jueves, desde el entorno afirmaron que la realidad es que se estaba haciendo unos chequeos y que su salud está estable.

Este jueves en varios portales y medios importantes del país, se viralizó una noticia de que el ex cantante de Patricio Rey y Sus Redonditos de Ricota, Carlos “Indio” Solari había sufrido un Accidente Cardiovascular y que por ello se encontraba internado. La familia al ver como esa “fake news” crecía, emitió un comunicado desmintiendo la noticia y señalando que el Indio está estable.

Tras la viralización de la noticia falsa, la familia comunicó “queremos desmentir la noticia que se ha echado a rodar irresponsablemente, respecto de que el Indio tuvo un ACV. La única verdad es que se está haciendo una serie de chequeos de rigor, por indicación médica, y que su salud está estable”.

Y agrega el comunicado: “Gracias por la preocupación. Lamentamos el susto innecesario, en un día donde la atención debería estar puesta en otro lado”.

Queremos desmentir la noticia que se ha echado a rodar irresponsablemente, respecto de que el Indio tuvo un ACV. La única verdad es que se está haciendo una serie de chequeos de rigor, por indicación médica, y que su salud está estable. — Indio Solari Oficial (@Indio_Solari_ok) February 19, 2026

La última frase del comunicado hace referencia al paro general de la CGT que se está llevando a cabo en todo el país.

Cómo surgió la fake news

La noticia de la supuesta internación del Indio por un ACV surgió de un tweet de Ángel de Brito que señalaba que “Anoche, Carlos Alberto Solari fue internando un sanatorio porteño, tras sufrir un ACV. Tiene 77 años , y se encuentra bien atendido y acompañado por seres queridos. Pronta recuperación para uno de los artistas más importantes del rock nacional”.

Anoche, Carlos Alberto Solari fue internando un sanatorio porteño, tras sufrir un ACV.

Tiene 77 años , y se encuentra bien atendido y acompañado por seres queridos. Pronta recuperación para uno de los artistas más importantes del rock nacional. #FuerzaIndio #IndioSolari pic.twitter.com/aHHu9KDC6S — A N G E L (@AngeldebritoOk) February 19, 2026

Luego de este post, los medios comenzaron a levantar la noticia equivocada sin consultar a alguna fuente oficial sobre la realidad de la situación. A raiz de esto, la familia primero se contactó con un aradio para desmentir y después se vio obligada a realizar el comunicado.