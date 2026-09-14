Quién es el mendocino que emocionó a todos al entregarle a Colapinto la bandera argentina que flameó en Madrid

Gabriel Andrijciw, radicado en España desde hace más de dos décadas, protagonizó un gesto que se volvió viral en la Fórmula 1: le alcanzó la bandera nacional a Franco Colapinto en plena vuelta de honor. Su historia personal y sus palabras revelan cómo un acto sencillo se transformó en símbolo de orgullo argentino.

Gabriel Andrijciw tiene 56 años y nació en Mendoza. En el año 2000 emigró junto a su familia a España, en plena crisis económica, y desde entonces construyó una vida laboral diversa: fue camionero, repartidor de prensa y hoy trabaja en logística. Su pasión por el automovilismo lo llevó a convertirse en comisario deportivo, un rol voluntario que lo acercó a competencias internacionales como MotoGP, Fórmula E y finalmente Fórmula 1.

En el Gran Premio de España 2026, Andrijciw fue jefe de puesto y vivió un momento que jamás imaginó. Cuando Franco Colapinto terminó séptimo y dio su vuelta de honor, el mendocino levantó una bandera argentina que guardaba desde 2011. El piloto frenó, la tomó y la flameó desde su monoplaza, generando una imagen que recorrió el mundo.

El propio Andrijciw relató la experiencia con emoción. “No esperaba que agarrara la bandera. Con que me levantara la manito, me conformaba”, confesó. Su intención inicial era simplemente mostrarle al joven piloto un gesto de apoyo: “Solo quería darle una muestra de cariño. Mostrarle que, aunque estemos lejos, siempre va a haber alguien que te va a dar un pequeño saludo”.

La sorpresa fue total cuando Colapinto detuvo su auto y tomó la insignia. “De esperar un saludo de compromiso a que haya pasado todo esto, es inexplicable. Ni en una película soñé algo así”, agregó. La bandera tenía además un valor sentimental: “Esa bandera está conmigo desde el 2011, de un viaje que hizo mi mujer a la Argentina en la Copa América. Desde entonces siempre la he tenido en los eventos”.

El mendocino también reflexionó sobre el destino de la insignia: “No sé si la voy a recuperar. No sé si la guardaron o la tiraron, pero si ya no la tengo, no es un problema: toda bandera sueña con morir así”. El gesto no solo emocionó al piloto, que agradeció públicamente en redes sociales con la frase “El ídolo que me dio la bandera. Gracias, crack”, sino que también reforzó el vínculo de Colapinto con los hinchas argentinos.