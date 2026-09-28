Quién es Ana Carmen Sosa Cravioto, la empresaria mexicana detenida en Mendoza por una alerta de Interpol

La mujer fue detenida en el aeropuerto de Mendoza cuando intentaba viajar a Chile. Tiene 35 años, es empresaria y bailarina y es requerida por la Justicia mexicana en una causa iniciada en 2020. Ahora, la Justicia Federal analiza el pedido de extradición.

El viaje de Ana Carmen Sosa Cravioto a Chile terminó antes de despegar. La empresaria y bailarina mexicana fue detenida el 27 de agosto en el Aeropuerto Internacional El Plumerillo, en Mendoza, cuando durante el control migratorio se activó una alerta roja de Interpol sobre su nombre. La mujer, de 35 años, era requerida por la Justicia de México en el marco de una investigación iniciada en 2020 por presuntas maniobras vinculadas con operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Tras su detención, Sosa Cravioto fue trasladada inicialmente a la Unidad N°32 del Servicio Penitenciario Federal. Luego, su defensa apeló esa medida y la Justicia Federal de Mendoza dispuso que continuara detenida bajo prisión domiciliaria, mientras avanza el proceso para determinar si corresponde su extradición a México.

Quién es Ana Carmen Sosa Cravioto

Sosa Cravioto tiene una trayectoria vinculada tanto al mundo empresarial como a la danza. Según la información difundida sobre su recorrido profesional, nació y pasó sus primeros años en México. Cuando tenía ocho años se trasladó junto con su familia a Canadá, donde comenzó su formación artística.

Más adelante se radicó en Nueva York, donde estudió Negocios en Pace University y continuó su preparación como bailarina en instituciones especializadas. Durante esa etapa también creó su propia compañía de danza, Sosa Dance Company.

Después regresó a México y realizó un MBA en IPADE Business School, mientras continuaba desarrollando actividades vinculadas con la danza. Su formación también incluyó una etapa en Londres, donde cursó una maestría en ciencias en City University of London.

Posteriormente se instaló en Vancouver, Canadá, ciudad en la que, según su propia descripción profesional, desarrolló actividades relacionadas con los negocios y continuó vinculada con la danza. En sus perfiles profesionales también se describía como una entusiasta de Bitcoin.

Cuándo llegó a Mendoza y qué hacía en la provincia

De acuerdo con la información difundida luego de su detención, Sosa Cravioto habría llegado a Mendoza en diciembre de 2025. Durante los meses que permaneció en la provincia mantuvo un perfil relativamente bajo. En sus redes sociales hizo referencias a un “año sabático” y publicó imágenes relacionadas con paisajes de montaña, lagos y nieve.

También dejó algunas referencias vinculadas con Argentina, entre ellas una publicación acompañada por la canción “El Bombón”, de Los Palmeras.

Según declaraciones difundidas a partir de las audiencias judiciales, durante su estadía en Mendoza también habría desarrollado actividades comerciales vinculadas con la exportación de vinos hacia México.

La situación cambió cuando decidió viajar a Chile. Al pasar por el control migratorio del aeropuerto mendocino, el sistema detectó la alerta internacional y la mujer quedó detenida antes de abordar el avión.

Por qué Interpol buscaba a Ana Carmen Sosa Cravioto

La orden de captura internacional está relacionada con una investigación iniciada en México en 2020. En ese expediente, la Fiscalía General de la República (FGR) investigó a Gerardo Sosa Castelán, padre de Ana Carmen, y a otras personas de su entorno por presuntas maniobras vinculadas con delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

La causa penal 263/2020 incluyó órdenes de aprehensión contra Ana Carmen Sosa Cravioto y su hermana Adriana por su presunta participación en la estructura financiera que investigaba la Justicia mexicana. La propia información oficial difundida en 2020 por el Instituto Nacional de Migración de México señaló que el expediente analizaba operaciones por unos 58,2 millones de pesos mexicanos.

Entre las sociedades mencionadas en la investigación apareció Contabilidad del Siglo XXI, señalada por la fiscalía mexicana como una presunta empresa utilizada dentro del esquema investigado. De acuerdo con registros citados por medios mexicanos, también se analizaron transferencias de dinero hacia cuentas vinculadas con integrantes de la familia Sosa.

Qué es “La Sosa Nostra”

El entramado investigado alrededor de Gerardo Sosa Castelán fue denominado durante años por distintos medios mexicanos como “La Sosa Nostra”. El nombre hacía referencia al poder que Sosa Castelán construyó alrededor de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), institución de la que fue rector y presidente de su patronato.

La investigación de la FGR analizó presuntos movimientos de dinero a través de distintas empresas y personas vinculadas con ese entorno.

Uno de los nombres que apareció como supuesto operador financiero fue Francisco Natalio Zamudio Isbaile, quien fue detenido en mayo de 2025 luego de permanecer prófugo desde 2020.

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) también había informado sobre operaciones financieras consideradas inusuales y relacionadas con la investigación.

El expediente contra Gerardo Sosa Castelán atravesó diferentes etapas judiciales. En septiembre de 2024, un juez federal mexicano había dispuesto el sobreseimiento de la causa por las acusaciones de delincuencia organizada y lavado de dinero. Sin embargo, posteriormente un tribunal de apelación revocó esa decisión al considerar que el sobreseimiento había sido dictado por un órgano que no era competente para hacerlo.

Qué puede pasar ahora con Ana Carmen Sosa Cravioto

La detención en Mendoza abrió una nueva instancia judicial en Argentina. Sosa Cravioto permanece bajo prisión domiciliaria mientras se tramita el pedido de extradición presentado por México. La Justicia Federal mendocina debe analizar la documentación vinculada con la orden de captura internacional y determinar cómo continúa el procedimiento.

Por ahora, el caso tiene como escenario los Tribunales Federales de Mendoza, donde se analiza el pedido de las autoridades mexicanas mientras la empresaria permanece a disposición de la Justicia.