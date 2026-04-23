Quiebra confirmada de SanCor: la justicia decretó el fin del gigante lácteo tras el fracaso del rescate

El juez confirmó la “insolvencia estructural” de la cooperativa y dio por terminado el concurso preventivo iniciado en 2025.

La histórica empresa láctea SanCor fue declarada en quiebra por la Justicia de Rafaela, marcando un punto final. La resolución judicial confirmó el fracaso del concurso preventivo iniciado en febrero de 2025 y abrió una nueva etapa enfocada en la liquidación de activos, en medio de una profunda crisis financiera.

Fundada en 1938, SanCor fue durante décadas una de las principales empresas del sector lácteo en Argentina, con fuerte presencia en Santa Fe y Córdoba. Supo liderar el mercado y alcanzar niveles de producción récord, pero en los últimos años enfrentó una crisis prolongada que terminó por definir su destino.

El juez Marcelo Germán Gelcich determinó que la compañía atraviesa un escenario de “insolvencia estructural”, sin posibilidades de recuperación. La decisión se basó, entre otros puntos, en el reconocimiento de la propia empresa, que admitió su imposibilidad de presentar un acuerdo con acreedores.

Según el fallo, esta situación constituye una “manifestación clara del fracaso” del proceso de reestructuración, lo que habilitó la declaración de quiebra indirecta sin necesidad de agotar todas las instancias formales. El magistrado también advirtió que continuar con el concurso implicaba un agravamiento del pasivo y un uso innecesario de recursos judiciales.

Deuda creciente y falta de ingresos

Uno de los aspectos más críticos señalados en la resolución es el aumento sostenido del pasivo postconcursal, que evidenció que la empresa no logró estabilizar su situación financiera.

De acuerdo al expediente, SanCor acumuló una deuda cercana a los 120 millones de dólares, con más de 1.500 acreedores. A esto se suman atrasos en salarios, cargas sociales y compromisos fiscales.

El fallo fue contundente al afirmar que la cooperativa no genera ingresos suficientes para sostener su operación, dependiendo de un esquema que calificó como “financiamiento forzoso a costa de terceros”.

Pese a la declaración de quiebra, la Justicia dispuso una continuidad operativa limitada en algunas plantas, con el objetivo de preservar el valor de los activos.

La medida busca evitar el deterioro de maquinarias e instalaciones, lo que podría dificultar su futura venta. En este sentido, solo seguirán funcionando aquellas unidades que no generen nuevas deudas, especialmente las que operan bajo contratos con terceros.

Actualmente, la empresa cuenta con plantas en Santa Fe y Córdoba, aunque muchas de ellas trabajan con niveles mínimos de producción o permanecen paralizadas. En los últimos años, SanCor pasó de ser líder del mercado lácteo a depender de esquemas de producción para terceros, hasta llegar a un escenario de actividad mínima.

El fallo también descarta cualquier posibilidad de rescate mediante mecanismos como el cramdown, al considerar que no existen condiciones para revertir la situación.

En este contexto, la salida prevista es la venta de activos, que incluirá plantas industriales, marcas y otros bienes, con el objetivo de maximizar el recupero para los acreedores.

La resolución deja abierta la posibilidad de realizar estas operaciones de manera conjunta o por separado, e incluso contempla esquemas como alquileres o leasing para facilitar la transición.