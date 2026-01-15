Quería dormir la siesta pero la vecina escuchaba Arjona a todo volumen y le reventó la camioneta

El conflicto vecinal en Resistencia, Chaco, derivó en un expediente policial, luego de que una discusión por ruidos molestos terminara con daños materiales en un vehículo estacionado frente a la vivienda.

Un insólito episodio de violencia vecinal en Resistencia, Chaco, derivó en una denuncia policial y en un expediente judicial. El conflicto comenzó durante la siesta del domingo, cuando un hombre de 51 años reaccionó contra su vecina de 45 años por el volumen de la música que sonaba en su casa.

El hecho ocurrió en la esquina de Santa Fe y Cangayé, donde la mujer escuchaba canciones de Ricardo Arjona a todo volumen. Molesto por la situación, el vecino salió de su vivienda y, tras un cruce verbal, golpeó con un objeto contundente el parabrisas de la Toyota Hilux estacionada frente al domicilio.

La víctima denunció lo sucedido y llamó al 911. Personal de la División Patrulla Preventiva acudió al lugar y constató los daños en el vehículo. Según el acta oficial, la mujer relató que el hombre primero la insultó y luego descargó su enojo contra el parabrisas. “Me gritó por la música y de repente empezó a golpear el vidrio de mi camioneta”, declaró ante los agentes.

El episodio quedó registrado en una cámara de seguridad privada, lo que permitió confirmar la secuencia de los hechos. El acusado reconoció su accionar y justificó la reacción con una frase que sorprendió a los efectivos: “No podía descansar, me sacó de quicio”.

Vecinos de la zona señalaron que la música era fuerte, pero cuestionaron la violencia. “Todos sabemos que escuchar música alta puede molestar, pero de ahí a romper un parabrisas hay un abismo. Fue un exceso”, comentó un residente que presenció la escena.

El caso se viralizó rápidamente en redes sociales, donde el detalle de que las canciones eran de Ricardo Arjona generó comentarios irónicos y debate sobre la convivencia. “La música es parte de la vida cotidiana, pero la violencia nunca puede ser la respuesta”, opinó un especialista en seguridad comunitaria consultado por este medio.

Tras la intervención policial, ambas partes fueron citadas a la comisaría jurisdiccional para formalizar la denuncia y continuar con los trámites correspondientes. El vecino deberá afrontar las consecuencias legales por los daños ocasionados, mientras la mujer solicitó garantías de seguridad.